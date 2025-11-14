怕離婚被分產！　女借弟名買房反遭「吞屋」

▲姊弟因房產問題撕破臉。示意圖。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者葉國吏／綜合報導

一位女子因擔心離婚後財產的分配問題，曾借用弟弟的名義買房，卻在多年後因房屋歸屬問題鬧上法院。近日，法官判決出爐，確認房屋實際出資人為女子，要求弟弟將房屋過戶給姊姊。

根據判決書指出，2001年女子花了416萬元向買下一間電梯大樓的15樓物件。當時她正在和前夫辦理離婚，擔心財產會被列入分配範圍，於是找弟弟幫忙，用他的名字完成簽約及登記。原本以為只是暫時「借名過戶」，卻沒想到多年後弟弟反悔，堅稱房子是自己的。

在法庭上，女子提出多項證據，包括郵局轉帳明細、匯款單據以及房貸存摺，證明房款全由自己支付，連簽約金、第二期款和尾款都一一列舉，還補充說房屋的貸款、管理費、水電費等開銷也全是她在負責。反觀弟弟則強調自己才是真正的屋主，還指控姊姊不知感恩，反手要求返還房屋，完全辜負兄妹情誼。

法官經過詳細審理後，發現所有關於房屋的金流記錄都指向女子是出資人，而弟弟的相關資料則多在官司開始後才補充。法官認為女子的借名理由基於信任，並符合常理。綜合所有證據，法院最終確認房屋屬於女子，依民法規定要求弟弟辦理房屋過戶。