傳統市中心房價不再最貴？一票有感「點破主因」：早晚被追上

記者鄺郁庭／綜合報導

過去一講到市中心，往往就代表房價最貴、地段最黃金，但如今已不一定。就有網友好奇問，「為什麼現在傳統市中心的房價不是最貴？」貼文引發熱烈討論，不少人直言，「舊了、人多、產權複雜，想都更也難」、「地不夠怎麼一案疊一案，重劃區當然追上了。」

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊「為何傳統市中心的房價不是最貴？」影響房價的關鍵要素有交通、腹地、就業、建設、買盤等五大因素，而傳統市中心雖然地段好，但腹地有限，導致難以推案更新；反觀高鐵、捷運周邊的新興區域，具備交通與建設優勢，加上資金買盤進駐，自然成為推升房價的新熱區。

他接著不禁感嘆，「不知道哪些人給大家嚴重錯誤的觀念，說高鐵不是拿來平常上班用的。不就是大眾運輸的一種？還更好抓時間，前置時間抓的更短」，認為高鐵優於火車和捷運，有著不會遲到、停的都是大站、時刻表固定等優點。

最後他回到正題，好奇為何現在的傳統市中心的房價不是最貴？「以往傳統舊市區市中心是以火車站往外拓，它是否少掉了以上的哪些因素？若傳統舊市區以上因素打破（如大範圍都更），是否就不會被新興重劃區追上？」

貼文引出不少網友回應，「市中心房子不是新的啊」、「舊市鎮退化，年輕人喜好轉移，從台鐵周遭轉到高鐵重劃區是必然的」、「傳統市中心沒地怎麼一案疊一案」、「雙北地區還是貴，但其他六都已經畸形了」、「看看東京就知道，畸形的遲早要矯正回歸」、「板橋是少數例外，因為那邊四鐵共構，不是靠台鐵而已。」

也有人舉例，「以台中來說，現在都有高鐵了，坐捷運就能到北屯，誰還要轉公車坐台鐵？」「南港車站都能翻身是因為三鐵共構，單靠火車站早就蛋雕了。」還有網友直白點出關鍵，「傳統市中心路窄又沒停車位，當然不買舊市區。」「高鐵帶動就業與建設，交通效率高，整體生活品質更好。」

最後不少人總結，「傳統市中心房價要翻身，就得靠大規模都更或複合開發，否則早晚被重劃區追上」、「火車站邊的舊房子除非推掉重蓋，否則再熱鬧都沒用。」