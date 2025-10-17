彰化縣標售23筆「謎樣土地」　 臨鹿港老街黃金地段千萬有找　

▲彰化縣政府將代為標售緊鄰新祖宮及鹿港老街旁地籍清理土地。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

用千萬資金，就有機會入主鹿港老街的黃金蛋黃區！彰化縣政府即將標售一批「地籍清理」土地，其中緊鄰新祖宮的4筆地段最受矚目，最低總價僅約1千萬元。然而，這看似誘人的投資背後卻有隱藏代價，所有土地均遭占用，得標人需自行排除，可說是高報酬與高風險並存。

彰化縣政府地政處公告，本次標售自即日起公告3個月，投標期間為12月1日至12月30日上午9時止，並於12月30日上午10點開標。

本次標售底價最低的是伸港鄉伸東段735地號，僅18萬3,600元；最高則是和美鎮福澤段398地號，底價2,253萬餘元。但真正引發熱議的，是標號13至16、位於鹿港老街文開段的4筆土地。

地政處指出，這4標土地坐落鹿港核心商圈，分別為住宅區與第二種保存區，位置絕佳。其中最特殊的是文開段314、325地號，兩筆土地共88.59平方公尺(總面積約26.8坪)合併標售，總底價僅1,000萬8,942元，換算每坪單價約37.3萬元，遠低於周遭市場行情。

地政處強調，本次標售的土地尤其是鹿港老街的這幾筆土地，目前都有建物或攤架占用，其中文開段314、325地號上，甚至還有設有門牌的建物與小吃攤，此外，依法佔用人可能擁有「優先購買權」。呼籲投標前務必詳閱投標須知，並將這些風險納入評估。

「地籍清理」主要是解決台灣光復初期遺留的地籍登記問題，許多土地因權利內容與現行法令不符，經過公告且無人申報後，才由政府代為標售。地政處提醒，有意投標的民眾，務必至彰化縣政府地政處網站下載最新標售書件。若欲投標合併標售的土地，投標單上必須「分別註明每筆土地的投標金額」，且每筆金額均不得低於底價，否則將視為不合格標，喪失投標資格。