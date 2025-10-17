ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

彰化縣標售23筆「謎樣土地」　 臨鹿港老街黃金地段千萬有找　

▲彰化鹿港老街衝出1730萬人朝聖。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府將代為標售緊鄰新祖宮及鹿港老街旁地籍清理土地。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

用千萬資金，就有機會入主鹿港老街的黃金蛋黃區！彰化縣政府即將標售一批「地籍清理」土地，其中緊鄰新祖宮的4筆地段最受矚目，最低總價僅約1千萬元。然而，這看似誘人的投資背後卻有隱藏代價，所有土地均遭占用，得標人需自行排除，可說是高報酬與高風險並存。

彰化縣政府地政處公告，本次標售自即日起公告3個月，投標期間為12月1日至12月30日上午9時止，並於12月30日上午10點開標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次標售底價最低的是伸港鄉伸東段735地號，僅18萬3,600元；最高則是和美鎮福澤段398地號，底價2,253萬餘元。但真正引發熱議的，是標號13至16、位於鹿港老街文開段的4筆土地。

▲彰化縣政府將標售地籍清理土地。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府將代為標售地籍清理土地。（圖／彰化縣政府提供）

地政處指出，這4標土地坐落鹿港核心商圈，分別為住宅區與第二種保存區，位置絕佳。其中最特殊的是文開段314、325地號，兩筆土地共88.59平方公尺(總面積約26.8坪)合併標售，總底價僅1,000萬8,942元，換算每坪單價約37.3萬元，遠低於周遭市場行情。

地政處強調，本次標售的土地尤其是鹿港老街的這幾筆土地，目前都有建物或攤架占用，其中文開段314、325地號上，甚至還有設有門牌的建物與小吃攤，此外，依法佔用人可能擁有「優先購買權」。呼籲投標前務必詳閱投標須知，並將這些風險納入評估。

▲彰化縣政府將標售地籍清理土地。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府將代為標售地籍清理土地。（圖／彰化縣政府提供）

「地籍清理」主要是解決台灣光復初期遺留的地籍登記問題，許多土地因權利內容與現行法令不符，經過公告且無人申報後，才由政府代為標售。地政處提醒，有意投標的民眾，務必至彰化縣政府地政處網站下載最新標售書件。若欲投標合併標售的土地，投標單上必須「分別註明每筆土地的投標金額」，且每筆金額均不得低於底價，否則將視為不合格標，喪失投標資格。

▲彰化縣政府將標售地籍清理土地。（圖／彰化縣政府提供）

關鍵字：鹿港老街地籍清理新祖宮彰化縣政府地政處

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

月開130萬租金養蚊5年　「台中擔仔麵」地主竟自拆建物

昔日台中最貴待租物件，位於捷運文心中清站旁、華美西街周邊，過去曾是「台中擔仔麵旗艦店」婚宴會館的地標級建物，退場至今養蚊滿5年，近期地主竟選擇拆除建物，神操作讓不少資深業者跌破眼鏡。

2小時前

看房很滿意「但浴室沒有窗」猶豫了！　過來人教3招：有窗反而更潮濕

每個人對浴室的期待，無非就是乾淨明亮、通風良好、沒有異味，然而現實生活中，並不是所有戶型的房子都有這樣的條件，就有網友好奇，浴室沒有窗戶的房子能買嗎？多數人認為只是小問題，可以用抽風機、暖風乾燥機取代對外窗。對此，信義房屋專家建議，可以放除濕機或是裝暖風乾燥機。

2小時前

立彩大里新案熱銷開工！台中獨創「自住彈性大升級」備受自住客好評

立彩建設以20年深耕台中的實力，再次交出亮眼成績單！最新大里二期代表作「立彩FANCY」，自開工即熱銷五成，市場反應熱烈，成功逆勢創下佳績，成為南台中最受矚目的指標個案。

2小時前

T17、T18土地怎解套？律師提出「1解法」：前提是輝達願意買單

T17、T18土地爭議延燒數月，律師林智群昨（16）日在粉專提出一套「法律上可行」的解套方案，直言只要輝達願意出錢，新光人壽、台北市政府與內政部三方其實都能各取所需，關鍵就在輝達願不願意「買單」。

2小時前

鳳鳴重劃區房價翻倍仍在凹陷區？　建商稱：漲勢還在後頭

鶯歌鳳鳴重劃區近5年每坪均價從26萬元漲到45萬元，近來更有新案成交單價破50萬元大關。不過，建商業者表示，鳳鳴重劃區仍屬房價凹陷區，房價還沒漲上來，主要原因是過去推案量有限，也缺乏大型指標案撐場。

3小時前

交通、建設、百貨同步啟動　在地曝：2030年將成彰化房市跳板

彰化市近期房市動態呈現出明顯轉變，尤其以鐵路周邊的透天與華廈產品最受矚目，觀察其原因，有不少看準未來5年彰化潛力的購屋族出手，其中最重要的則是在2023年拍板的魚市場啟動遷建，成為彰化市進步的領頭羊。

3小時前

飯店禁一次性用品「礦泉水、免洗餐具都不行」　上路時間、地點曝光

新北市議會昨（16）日三讀通過《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，條例共11章58條，內容涵蓋溫室氣體減量、建築能效提升、循環經濟、能源創新、綠色運輸及氣候調適等議題，並明定具體減碳目標與罰則，同時也擴大了禁止旅宿免費提供一次用品項目，像是包裝飲用水、免洗餐具等。

4小時前

前台船防蝕總經理陳秋妏離職才一年　自創富祥不動產獲金質獎

第27屆國家建築金質獎(國家優良建商營造商認證標章)頒獎典禮，今(16)日於公務人力發展中心卓越堂舉行，一年前才辭去台船防蝕科技公司總經理的陳秋妏，她所創立的富祥不動產開發有限公司獲國家建築金質獎，證明有才華地人到哪都能做出成績。

15小時前

情侶租兩房一廳　月付1萬2！她靠1招「租金減4800元」爽炸

許多人擔心房租會成為生活負擔，就會找可以申請租屋補助的房子，有網友指出，其實情侶合租一間房，租屋補助可以申請2份，跟男友合租月租1萬2千元的兩房一廳，兩人各自申請租屋補助後，每人每月只要付3600元，她狂讚「真的省到爆炸！」貼文掀起熱論。

20小時前

輝達免驚！　經長鬆口「類T17、T18」備案用地已有幾個選項

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18土地進度不明，新壽與北市府不同調，外界憂無法留住輝達在台發展，經濟部長龔明鑫今（16）日指出，已有幾個「類似T17、T18」的備案選項。

21小時前

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

情侶租兩房一廳1萬2千元！她靠..

公館「福音大樓」拆了！　賈永婕..

每月46萬→65萬！石頭火鍋名..

9100萬賣出大安區豪宅！婦拒..

月開130萬租金養蚊5年　「台..

央行「Q4總檢討」留一手　背後..

新北1老街「7點多關門」！他嘆..

看房很滿意「但浴室沒有窗」！過..

逢甲髮廊漲租1.5倍　租客怒掛..

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋..

ETtoday房產雲

最新新聞more

月開130萬租金養蚊5年　「台..

看房很滿意「但浴室沒有窗」！過..

台中獨創「自住彈性大升級」

T17、T18土地怎解套？律師..

鳳鳴重劃區房價翻倍仍在凹陷區？..

交通、建設、百貨同步啟動　在地..

飯店禁一次性用品「礦泉水、免洗..

前台船防蝕總經理陳秋妏離職才一..

情侶租兩房一廳1萬2千元！她靠..

輝達免驚！　經長鬆口「類T17..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366