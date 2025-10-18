北士科單價破150萬「不算蛋黃區？」　專家：蛋花湯現象合理

▲北士科新案最高單價破150萬元，該區為蛋黃區、蛋白區話題受到討論。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

近來北士科房市再度受到關注，該區新案最高單價已破150萬元，該區為北市蛋黃區、蛋白區的話題引發討論。專家表示，以傳統定義來看，該區屬於蛋白區，但近年北市「蛋花湯」現象普遍，蛋白區中的精華地段賣蛋黃區價，並非炒作、也並非不合理。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

近期輝達是否成功進駐北士科，受到大量關注，由於進駐計畫可能生變，因此也讓區域房市備受討論。觀察實價登錄，在輝達5月宣布將落腳北士科時，區域預售買氣相當旺。

最新實登揭露，軟橋段指標案「潤泰之森」首批實登掀牌，大樓區每坪成交均價來到139萬元，最高單價突破150萬元大關，再創新高價，交易時間落在7月9日～8月30日。

然而，北士科門牌為北投區，又是新興重劃區，所以究竟為北市蛋黃區、還是蛋白區，也成為網友們討論的話題之一。先前，戴德梁行董事總經理顏炳立直言，北士科屬於蛋白區，新案單價動輒120、130萬元，已等同於蛋黃區中古屋價格，認為價格過高。

▲最新實登揭露，北士科新案單價再創高，最高單價突破150萬元。（圖／記者項瀚攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「過去蛋黃區、蛋白區的認定，是完全基於同心圓理論，因此以行政區為唯一考量，台北市的蛋黃區就是信義、大安、中正、中山、松山。」

不過，何世昌表示：「近年來『蛋花湯』現象明顯，許多傳統認定上的蛋黃區行政區中，都出現單價150萬元、甚至更高的個案，像是南港、內湖、大同以及現在的北投北士科。」

何世昌接著表示：「現在北市蛋黃區、蛋白區不像過去那麼壁壘分明，這些傳統蛋白區新案賣到蛋黃區價碼，不是炒作，也未必會有套牢疑慮，能創新高價都其來有自。」

佳元建設董事長蔡錫全表示：「雖然北士科還在開發初期，又是北投區門牌，但絕對是蛋黃區的地段條件，北士科為台北市最後一塊重劃區，為北市科技S廊帶最後一塊硑圖，又具備得天獨厚的水岸條件，待區域發展成型之後，蛋黃區地位就會完全體現出來。」

