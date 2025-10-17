月開130萬租金養蚊5年　「台中擔仔麵」地主竟自拆建物

▲「台中擔仔麵旗艦店」位於華美西街二段，為當時中台灣具代表性的婚宴與宴會品牌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

昔日台中最貴待租物件，位於捷運文心中清站旁、華美西街周邊，過去曾是「台中擔仔麵旗艦店」婚宴會館的地標級建物，退場至今養蚊滿5年，近期地主竟選擇拆除建物，神操作讓不少資深業者跌破眼鏡。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台中擔仔麵旗艦店」位於華美西街二段，曾是中台灣具代表性的婚宴與宴會場所，但2020年受到疫情重創，業者營運陷入困境，曾與地主協商降租，希望將月租從125萬元調降至90萬元未果，最終於同年7月底無奈撤出市場。然而地主不僅未降租，反而將月租調高至130萬元重新招租，但結果乏人問津。

「台中擔仔麵旗艦店」過去以巴洛克式婚宴會館建物786坪與附屬停車場758坪，合計約1500坪的大型租賃物件招租，5年前開出每月130萬元租金，成為台中最高金額的待租物件。

▲地主為4名家族成員共同持有，家族背景雄厚、作風低調，決議將建物拆除。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，該地主為4名家族成員共同持有，家族背景雄厚、作風低調。經手房仲透露：「這幾年也有大型業者想承租，但地主堅持要整棟會館連同停車場一併出租，不願分租或改用途。」儘管有不少詢問者希望只承租部分空間，地主仍抱持期望值，因此5年來物件始終空置。

不過，近期該建物開始出現工程圍籬，讓不少人驚訝是否有新租客進駐，實際走訪，卻發現有挖土機等機具作業中，工程牌上也掛上拆除執照。知情人士透露，基地左側的停車場約758坪土地，以每月約40萬元的租金，租給停車場業者。但右側的婚宴會館，地主卻選擇拆除，若未來要出售土地，等於未來少了危老與整體開發的容積獎勵的誘因。

資深土地開發人員直言：「這操作就是沒要賣地，口袋極深。」



▲過去台中擔仔麵撤場，地主未降租，反而將月租調高至130萬元重新招租，但結果至今仍乏人問津。（圖／記者陳筱惠攝）

台中資深房仲謝兒政直呼：「以土地開發的角度來說，真的太可惜！該土地地目雖然是住二，但地主家族持有40年，該建物屋齡逼近20年，再持有幾年後，銷售的地價溢價會相當可觀，包然整體開發、危老容積的加成，拆除建物真的很可惜。」

謝兒政說：「以另外一塊土地出租來說，780坪面積大約可停70~80台車，以周邊住宅量來說，還算是相當充足。」經查，該土地過去一直是來自彰化的家族3人持有，2023年時有變更所有權人增加到4人，新增的所有權人為繼承，前後的時間差了40年，二代、三代都有可能。

對此，21世紀不動產資深經理沈政興分析：「疫情期間婚宴市場因群聚恐慌幾乎全面停擺，連鎖婚宴品牌紛紛收攤，當時租金水準確實偏高，以停車場來說，每坪租金約700~800元，又鄰近捷運綠線、交通便利、基地完整，具再開發潛力，租金不算離譜。」

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？