輝達南港辦公室先發酵　周圍房價2年漲25%

▲▼ 南港玉成 。（圖／記者項瀚攝）

▲「潤泰南港玉成廣場」周圍房價2年上漲25%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科紛擾不斷，不過相關議題已在房市發酵，先前才傳出輝達即將進駐台灣分公司的「潤泰南港玉成廣場」，其所處的昆陽站商圈周圍房價2年來上漲25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域。

住商機構盤整實價登錄發現，今年該樓周邊成交的中古大樓、華廈行情，與2023年同期相比大漲25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠分析：「昆陽站周邊近年來房市議題火熱，由於本身即有捷運與商圈機能，近期適逢南港調車場周邊都更案推升市場熱度，加上有品牌企業進駐，亦有商辦題材帶動人流，催化市場住宅漲勢。」

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示，近年昆陽站房價走升，不單單僅是因為輝達進駐，該區近年有許多商辦大樓興建、落成，且去化狀況極佳，像是近日陽明海運才以111.2億元購入整棟「華固中央置地」，未來區域預期能帶來大量人口。

▲▼ 。（表／住商提供）

▲台北市指標新商辦周邊房市平均行情。（表／住商提供）

另觀察實價，與昆陽站商圈僅一橋之隔的內湖潭美街周邊，近期亦有「興富發T1」、「長虹雲端科技大樓」等指標新商辦議題，今年截至Q3為止，華廈、大樓價格已達每坪89.8萬元，相較2023年漲勢亦達14.5%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「該區位處內湖、南港交界，過去由於為房市蛋殼區，加諸有嫌惡設施等抗性，房價較處低檔，而近期隨著知名廠商進駐開發新商辦，同時與內科、南軟等科學園區皆具交通優勢，讓周邊房市漸有起色。」

不過整體而言，賴志昶表示：「近期有品牌廠商進駐題材區域，雖能為房價帶來支撐效果，但住宅市場整體仍受政策與限貸干擾而買氣疲弱，並有部分區域中古價格出現盤整。」

因此，賴志昶提醒：「有意跟隨科技題材者，應拉長觀察期，並設立停損點，否則待大廠進駐議題成為幻影，恐怕房價支撐力道亦會出現鬆動。」

關鍵字：輝達南港昆陽房價上漲住商中信房屋

輝達南港辦公室先發酵　周圍房價2年漲25%

