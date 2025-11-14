女賣房欠稅137萬！名下還有透天「穩定收租中」　宜蘭分署秒查封

▲黃女欠稅137萬餘元稱經濟困難，宜蘭分署發現是「包租婆」查封透天厝，若不繳將拍賣。（圖／宜蘭分署）

記者莊智勝／宜蘭報導

宜蘭一名黃姓女子112年間出售房產，但卻未依規定繳納個人房屋土地交易所得稅新台幣137萬餘元，經移送機關財政部北區國稅局宜蘭分局移送法務部行政執行署宜蘭分署執行。然黃女稱其經濟困難，請求分期繳納，但宜蘭分署查出黃女以透天建物貸款，還「穩定收租中」，遂將該棟透天厝查封，若黃女再不繳款，將依法拍賣。

由於黃女欠稅新台幣137萬元，宜蘭分署屢次通知黃女到場提出清償計畫，但黃女均未現身處理，僅電話聯繫書記官，表示自己經濟困難，只能以月繳2萬至3萬元方式分期處理。

但宜蘭分署追查，發現黃女名下於宜蘭市尚有透天建物一棟，且在收到移送機關繳款書後，還以該建物設定抵押貸款，但卻未將款項用於繳納欠稅。書記官於9月下旬會同移送機關前往該透天建物現場勘查，發現原本登記2層樓的建物現已加蓋到3樓，每層均隔間為2間套房，全棟共6間套房，其中5間已出租，正「穩定收租中」，接近滿租狀態，黃女身為「包租婆」，並非無清償能力，當場進行建物及增建查封，並告知黃女誠實面對，依其經濟能力盡速繳清欠稅，若再不清償，將依法拍賣該棟透天建物。

宜蘭分署就有清償能力之義務人，將持續依法執行。並呼籲民眾收到移送機關繳款書後應誠實面對，務必在期限內自行繳納。確有經濟困難者，亦可尋求分期等方式處理，切勿置之不理。以免遭扣薪、扣存，甚至執行車輛、不動產，得不償失。