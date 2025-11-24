一家四口被房東趕走「爸硬湊200萬買房」！資產曝光　全場搖頭

▲爸爸想買房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，一家人在外租屋，兩個月前房東說要把房子收回自住，因此一家人被迫搬家，爸爸開始有了買房的念頭，深怕再次被趕走，一家人勉強可以湊出200萬，當作買房的頭期款，爸爸還要求她用自己的名字申請「新青安」貸款買房，讓她崩潰直呼「根本就是要把我們家逼上絕路！」

女網友在Dcard發文，爸爸擔心又被房東趕走，下定決心買一間房，不過，原PO提到家裡經濟狀況並不寬裕，父母都是工人出身，父親已退休，靠兼職維持收入，母親則快屆退休年齡，姊姊正在準備公職考試，暫時沒有工作。她還在念書，邊讀邊打工，薪水只有基本工資，「我們這種條件要買房根本沒可能」。

雖然房東把房子收回，但願意出售，爸爸便堅持要買下，該房是三房兩衛一廳的電梯大樓，內部翻修過，市價至少1000萬。爸爸計畫，拿媽媽的130萬退休金，加上存款50萬元與兩姊妹共30萬元，湊出200萬元當頭期款，再用原PO的名字貸款8成購屋。

她苦笑表示，這聽起來根本不切實際，「我爸這樣的方式根本就是要把我們家逼上絕路，就算要買房子，也該要買自己能承受的吧？」更擔心未來一旦貸款下來，父母年紀漸長，沒有能力還房貸，最終還債壓力全落在她身上。

貼文曝光，網友勸他們三思，「妳薪水只有基本工資，想買貸款也不一定能過，既然妳講的妳爸媽聽不進去，要不然請房東或銀行行員來跟他們說」、「你們目前的能力，最多就負擔700萬以下的物件」、「資產歐印房產太危險了，你們手頭總共只有兩百，全部拿去買房身上就沒錢了耶，很可怕的，不過以這個條件，銀行也不會貸給你們就是了」。