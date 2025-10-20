ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

三民家長狂卡戶籍　「連16年總量管制學區」房價飆4字頭

▲▼高雄,名校,明星學區,總量管制,設籍,9年國教,陽明,信義房屋,中古屋,城揚。（圖／記者陳建宇攝）

▲原高雄市區人口最多的三民區，僅陽明國中是唯一16年進入總量管制的明星國中。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

台灣少子化的現象愈來愈嚴重，但是明星學區一樣擠破頭。原高雄市區人口最多的三民區，僅陽明國中是唯一16年進入總量管制的明星國中，根據實登統計，想要擠進戶籍窄門，房價已經衝上4字頭。

高雄市2025年共有16所總量管制國中，其中原高雄市人口最多的三民區，僅陽明國中從2009年就列入總量管制，至今已有16年，加上該區人口多、升學競爭激烈，現代孟母們紛紛搶卡位明星學校。

福鑫資產管理公司董事長王銘戡表示，受少子化影響，越來越多家長注重孩子的教育環境，會將學區列為換屋條件之一，陽明國中、東光國小為雙明星學區，成一大亮點，吸引講究教育品質的家長移入。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲受少子化影響，越來越多家長注重孩子的教育環境，會將學區列為換屋條件之一。（圖／記者張雅雲攝）

且陽明國中學區有大昌、陽明、青年、覺民等4大成熟商圈，從陽明早市、澄和黃昏市場等傳統市集，到全聯、家樂福等現代量販超市，可滿足家庭中不同成員的日常需求，未來還有高雄捷運黃線的Y6、Y7站設立，完工後補強大眾運輸機能。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「無雙」公開銷售，包括立法院最高顧問林宏宗(右3)到場表達支持外，高雄市議會議長康裕成(右4)、副議長曾俊傑(左2)等議會龍頭，也站台加持。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄統計，陽明國中周邊5年內新成屋大樓價量表現，今年均價最高已衝上40.68萬元。而5年以上區分建物均價為21.8萬元，也因為開發較早，陽明學區的中古屋屋齡普遍偏高，屋齡約30年起跳，還有1字頭可買，拉低區域均價。

年度 5年內均價 (萬元/坪) 5年以上均價 (萬元/坪)
2023 36.59 19.6
2024 40.59 21.9
2025 40.68 21.8
近3年漲幅 11.2% 11%

▲高雄市陽明國中近3年新成屋價量。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，陽明學區靠明星學校加持，除吸引區域客，更有注重學區的跨區客群，帶動房價不斷上揚，不過今年在第七波信用管制下，買氣縮水，但價格仍趨於穩定。

區域以中古大樓為主，新大樓不多，僅「無雙」、「陽明第一廳」、「靚陽明」等案，謝哲耀說：「新建案因為土地取得成本、建材成本高漲墊高房價，房價和中古屋出現一段落差，新案至少都要4字頭起跳。」

關鍵字：高雄陽明國中學區房價少子化三民區總量管制

