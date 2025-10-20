等不到Toyz出獄！　七期短命火鍋店開「頂讓金688萬」

▲網紅Toyz劉偉健在七期的「鍋癮子」才營運短短10個月，官方就在社群宣布暫時歇業。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

網紅Toyz（劉偉健），因販售大麻菸彈遭判刑、並在去年入監服刑，不過1月由他創辦的港式火鍋店「鍋癮子」仍在台中七期盛大開幕，不過才營運短短10個月，官方就在社群宣布暫時歇業，近期更在網路直接釋出頂讓金688萬元，盼有緣人接手。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

[廣告]請繼續往下閱讀...

「鍋癮子」位於台中七期惠中六街，就在國家歌劇院周邊，主打港式湯底，店家去年12月試營運就話題不斷，找來大批網紅、藝人試吃拍片，客單價也高達2~4千元，但之前就公告將於10月27日起暫時歇業，進行內部流程調整與空間優化。

▲▼官方就在社群宣布暫時歇業，隨即社群上也出現「鍋癮子」的頂讓文。（圖／記者陳筱惠翻攝）

但隨即社群上也出現「鍋癮子」的頂讓文，寫道台中七期網紅火鍋店頂讓，全店包含裝潢設備，頂讓金688萬元、月租金26萬元，21世紀不動產資深經理沈政興：「該店裝潢快3000萬元，現在才688萬元就頂讓了，代表其實品牌的支撐點還不夠，再加上那邊不好停車，所以讓他在這裡營運上比較辛苦。」

不過有趣的是，頂讓文中的頂讓原因寫上，另有規劃將其店面頂讓給下一位有緣人，店面無需重新裝潢接手即可營業。 但是頂讓設備的部分，全店全設備一起頂讓，「除了門口風水樹及平板和包廂圓桌外」，也讓人好奇風水樹和包廂圓桌對網紅Toyz的意義。

▲該店開出688萬元頂讓，但專家認為裝潢風格已經底定並受限，台中又是火鍋大本營，單一間店要競爭比較困難。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲廖香婷說：「該據點位於惠中六街上，步行2分鐘就可以到夏綠地園道、5分鐘到國家歌劇院，地段相當好。月租金部分26萬元在七期其實不算貴，但裝潢風格已經底定並受限，台中又是火鍋大本營，單一間店要競爭比較困難。」

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？