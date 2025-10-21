限貸令卡錢關　上半年房貸新申貸人數慘縮35%

▲央行去年9月祭出第七波信用管制，「錢難借」成為房市熱門話題。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

央行去年9月祭出第七波信用管制，「錢難借」成為房市熱門話題。最新聯徵中心數據揭露，上半年（H1）整體金融機構新申貸房貸人數僅約11.8萬人，年減5.4萬人，銀行申貸人數慘縮35%，但保險公司卻逆勢大噴發，年成長高達86.2%，堪稱房貸市場最大黑馬！

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台灣房屋集團彙整資料顯示，統計H1各類金融機構的房貸往來新申貸人數，整體金融機構上半年共有11.8萬人新申貸，比去年同期縮減5.4萬人。

5項金融機構類別中，全體銀行新申貸人數縮水最多，上半年不到10萬人申貸，比去年同期的15萬餘人減少了約5.3萬人，降幅達35.1%；保險公司則異軍突起，上半年新增申貸人數達3813人，年增86.2%，將近9成，是業績成長最亮眼的金融機構。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，這波限貸令讓銀行房貸「保守封印」，包括總量管制、提高存準率、金檢壓力、《銀行法》72-2條等因素，都讓銀行對放款更趨謹慎。

「當銀行變得難借錢，市場自然會找出路。」張旭嵐指出。根據聯徵中心統計，從去年9月限貸令上路至今年6月，保險公司新申貸人數累計達6304人，成為房市資金的「第二條命脈」。

金融機構 2025H1 2024H1 年增減人數 年增率 全體銀行 98,444 151,574 -53,130 -35.1% 信用合作社 4,569 5,616 -1,047 -18.6% 農漁會信用部 11,011 13,026 -2,015 -15.5% 保險公司 3,813 2,048 1,765 86.2% 郵政儲金匯業局 268 246 22 8.9% 合計 118,105 172,510 -54,405 -31.5%

▲2025年H1 房貸往來金融機構新增授信人數。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心、聯徵中心。（ETtoday製表）

張旭嵐指出，據金管會盤點，至明年底前，保險業仍有高達3300億元的房貸承作空間，發展潛力驚人。加上過去房貸族多半認為保險公司利率偏高，但近一年形勢大逆轉。以今年6月為例，保險公司新申貸案件的平均利率不到2.4%，甚至略低於銀行的2.417%，成為市場「利率黑馬」。

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，市場房貸吃緊，手上還有資金的保險公司態度轉趨積極，反而成為市場上的及時雨，加上利率降低，不少購屋族除了銀行外，也開始轉向保險公司的房貸服務，不但詢問度、申辦案件都開始增加，優質客戶且位於都會區標的，利率有機會低於銀行，因此核貸案件大增。

葉沛堯說：「向保險公司申請房貸，購買新保單非為核准房貸的必要條件，保險公司不得強制搭售，民眾享有選擇是否投保的權利，規定上不能捆綁銷售，但實務上會有房貸壽險的選項，讓消費者自主選擇。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，郵局雖仍是各金融機構中利率最低者，但受限於放款金額（上限2000萬元）、年齡限制及最長貸期不超過30年，靈活度不足。對想找替代方案的民眾來說，利率次低且條件彈性的保險公司房貸，反而成為市場新寵。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱