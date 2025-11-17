存款150萬！她猶豫「要買小套房 or 先租屋」　網給建議：多存點

▲原PO正猶豫要不要買房，還是現階段先租屋就好。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要從家裡搬出去，會直接買房，還是會選擇租屋？近日有網友發文表示，她有150萬元的存款，平時都是搭捷運工作，她最近因為要搬出去住，所以就猶豫要租房還是買便宜的套房，她真的很迷茫。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「該不該買房」為標題發文，提到她目前在台北工作，最近因為一些原因，要從家裡搬到外面住。她透露自己的月薪是4萬元，目前有150萬元的存款，至於平時工作，她都是搭乘捷運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她最近有看到一些便宜的套房在出售，頭期款是130萬元，每月還款2萬元內。這就讓她感到很猶豫，不知道自己應該要租房還是直接買房，她真的很迷茫，也害怕自己太衝動，想請大家給意見。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我租房，不打算買房的理由是，家裡的房子以後也是我的，不過你都有搬離家裡的原因了，可能還是要買屬於自己的房子會比較安心」、「我是買五股的套房，年收大概150萬，之後還打算買第二間預售，但至少有地方住」。也有網友說，「可以買，但不會是買套房」、「買太便宜的，不如租房多存點」。