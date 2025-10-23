宜蘭高鐵拼2036年通車　在地房仲：已有買盤超前布局

▲宜蘭市房價抗跌，且坐擁高鐵超級大利多，房市發展長期看好。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／宜蘭報導

高鐵延伸宜蘭計畫環評於今年通過，預計最快在2036年通車。在地房仲表示，宜蘭市房價抗跌，且坐擁高鐵超級大利多，房市發展長期看好，當前整體市場狀況不佳，反而是進場好時機，並已有買盤超前部署。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森房屋宜蘭高中加盟店東朱哲賢觀察：「宜蘭市一帶當前有多達30%買盤為雙北通勤族，以時間換取更大的空間、更舒適的環境，平日雪隧不太塞車，40分鐘就可以到南港，50分鐘、頂多1小時都可抵達市中心。」

朱哲賢表示：「宜蘭房市為相當具有潛力的區域，尤其是宜蘭市，坐擁高鐵超級大利多題材，這項建設將改寫宜蘭50年來的命運，屆時房市地位將可比擬青埔、新北市。」

高鐵延伸宜蘭計畫環評已於2025年通過，預計在核定後11年，也就是最快約2036年完工通車，全長約60.6公里，宜蘭高鐵站將設置在宜蘭縣政府東南側，與台鐵縣政中心站共構，並有轉乘規劃。

▲朱哲賢表示，宜蘭市房價相對抗跌，整體來說修正不到10%幅度。（圖／東森房屋提供）

朱哲賢直言：「去年919央行第七波管制以來，房市大環境不佳，但宜蘭市房價相對抗跌，整體來說修正不到10%幅度，關鍵在於購屋剛性需求強，且高鐵利多也起到一定作用。」

朱哲賢說：「雖然有些人會覺得，宜蘭高鐵還是很久遠以後的事，但任何投資、置產都要把眼光放遠，事實上目前已有一些聰明的客戶以先行布局，在宜蘭買房，進可攻退可守，短期可當度假使用，未來則可規劃為退休宅或搭上高鐵議題轉手。」

房價方面，朱哲賢指出，宜蘭市中心屋齡5年內大樓成交單價約35~45萬元，中古華廈則為16~22萬元，總價帶大約落在600~800萬元左右。

另外，頗受雙北通勤客青睞的市郊部分，宜蘭市接近礁溪、壯圍一帶的5年內華廈，成交單價落在25~30萬元，總價700多萬元就有機會入手；五結、壯圍、三星、員山等區的15年內透天，以地坪30坪、建坪50坪的物件來說，總價也才1300萬元左右。

▲朱哲賢認為，現在就是進場宜蘭房市的好時機。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？