預售買氣衰退10大區出列　青埔暴跌逾9成最慘

▲▼興富發『站前新鋭』記者會,消費,經濟,桃園青埔特區,市地重劃區,房地產,商業區,店面租金,經濟,房市,房價,財經,景氣,六都,投資,工作機會,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅,養地,建案。（圖／記者李毓康攝）

▲《591實價登錄》統計全台10大買氣衰退區，最慘的是青埔A18高鐵生活圈。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

919後預售市場進入寒冬，《591實價登錄》統計全台10大買氣衰退區，最慘的是青埔A18高鐵生活圈，交易量大減9成以上。信義房屋在地房仲表示，主因之一是區域推案量大幅減少，部分建商先行興建，尚未推案，整體房價方面則出現10%修正。

央行自2024年9月祭出第七波信用管制以來，至今已滿周年，根據《591實價登錄》統計，觀察打炒房前後1年、七都各生活圈的預售屋交易量變化，跌幅前10大生活圈的買氣幾乎急凍，僅剩1成左右。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔指出：「10大交易量縮區幾乎清一色為重劃區，這些地區過去因建商大量推案、吸引投資買盤進駐、房價快速飆漲，一度成為市場熱區。」

畢務潔接著表示：「在打炒房政策上路後，尤其生活機能尚未成熟的重劃區首當其衝，面臨投資買盤退場、自住客轉向觀望的市況，整體買氣明顯降溫。」

▲▼ 。（圖／591提供）

▲第七波信用管制前後，10大生活圈交易量跌幅排行榜。（表／591提供）

進一步觀察，交易量下滑最劇烈的區域為桃園青埔A18桃園高鐵生活圈，相較第七波信用管制前大減逾9成。畢務潔表示：「青埔過去因高鐵與重大建設題材，吸引自住與投資買盤湧入，推升房價突破6字頭，不過在打炒房政策上路後，買方轉趨觀望，建商也放緩推案腳步，預售市場急速降溫。」

信義房屋青埔高鐵店專案經理江謝廷隆表示：「青埔特區交易量大減，一大因素就是建商推案量大幅下滑，919之前約有10多場新案在線，現在只剩下約3~4場，部分有實力的建商看到市場不好，選擇先行興建，尚未開賣，整體房價方面則約修正10%左右。」

交易量銳減逾9成的還包括桃園A10山鼻重劃區，該區具備機場捷運優勢，4字頭房價相對周邊具吸引力，深受首購與機場從業人員青睞，但因生活機能尚未成熟，在政策緊縮下買氣明顯急凍。

第三名為新北三重頂崁工業區，近1年交易量也剩不到1成。該區域過去新案稀少，去年因「都廳大院」1、2期合計逾千戶量體成交，墊高基期，導致今年交易量出現大幅萎縮。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

