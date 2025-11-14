不是有錢人！他點名「這類人」住天龍國最爽　網酸：月光族最適合

▲原PO認為，台北最適合小資族居住，只要花1萬多元租屋，就能享受到豐富的資源。（示意圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

不少剛出社會的人會選擇北漂！就有一名網友表示，他覺得台北「最適合小資族」居住，認為花1萬多元租屋，就能享受到便利捷運、文化及娛樂資源，反而有錢人很少用到這些資源。貼文引發鄉民熱議，有人認同租台北CP值高，也有人直言這想法太理想化。

該名網友在PTT以「發現小資族才適合台北 有錢人反而還好」為題發文，表示台北有四通八達的捷運，中山區有文青店，以及各種文藝活動，有寧夏、饒河、南機場等夜市，以及大安區巷弄裡的美食，這些資源只要「花個1萬初租在市區租個房就能享受到。」相較之下，有錢人喜歡安靜、注重隱私，喜歡開車出門，反而沒用到台北的「精隨」，因此他認為，「小資族住台北CP值才高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引起網友熱議，不少人紛紛留言「其實這樣講也對，租大安小宅爽爽過，也不錯」、「事實是有錢沒錢都愛住台北」、「其實月光族反而最適合台北 每個月多存幾千根本沒差 還不如花乾淨爽一下」、「住台北不用開車，大眾運輸又便宜」、「上班、夜市、娛樂都在捷運線上，小資族真的能省錢」。

但也有人認為原PO過度理想化，「小資族根本住不起台北，房租就壓死人」、「一萬初租不到台北好房子，頂多頂加套房」、「窮忙族才適合住北市」、「一萬房租在台北市區，只能租到比監獄好一點的雅房而已吧」、「你講的那些，一年就膩了，不如住青埔每月出國玩」。還有人點出現實，「台北生活方便，但真正能享受的還是有錢人」。