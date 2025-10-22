大咖宗教團體卡位嘉義　熱門重劃區現破億土地成交

▲7月嘉義市湖子內重劃區出現高價土地交易，地坪515坪、成交總價1億5454.8萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義房價飆破6字頭，不只建商積極獵地，連宗教團體也下場卡位！實登顯示，7月嘉義市湖子內重劃區出現高價土地交易，地坪515坪、成交總價1億5454.8萬元，換算每坪單價約30萬元，新買家為靈鷲山佛教基金會。專家指出，該區行情每坪28~35萬元，屬合理區間。

據查，該筆土地位於湖子內重劃區一期、興美二路上，地坪515坪、成交總價1億5454.8萬元，換算每坪單價約30萬元，屬目前嘉義市最成熟的重劃區。新買家是「財團法⼈靈鷲⼭佛教基⾦會」，公司登記地位於新北市，是台灣提倡「人生佛教」或「人間佛教」的代表性宗教團體。記者致電該基金會了解未來用途，對方僅低調回應「不方便透露」。

根據靈鷲山佛教教團官網資訊，全台共有18處講堂據點，嘉義市現有嘉義中心位於東區吳鳳北路。業界推測，此次購地極可能作為宗教或教育基地延伸使用。

▲2017年「靈鷲山無生道場」先入手附近興美二路、順興二路角地，地坪181.96坪、總價約3526萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

東森房屋嘉義後庄加盟店主任馬郁翔表示，該宗教團體2017年曾以「靈鷲山無生道場」名義，入手附近興美二路、順興二路角地，地坪181.96坪、總價約3526萬元，單價約19.38萬元，目前已圍起圍籬施工中，此次再度卡位湖子內，在嘉義佈局有擴張趨勢。

台慶不動產嘉義興業加盟店東江智玄指出，嘉義市腹地有限、建地稀缺，湖子內重劃區是市府近年力推的開發重心，分為3期開發，1期地勢平整、道路規劃完善，地價落在每坪28~35萬元，屬區段高價帶。

他分析，2期因相對靠近焚化爐，地價低於1期1~1.5成，單坪約25~30萬元，3期則因規劃商業區、發展潛力佳，行情逐步追上1期。湖子內過去推案多以透天產品為主，如今隨地價墊高，新案轉推大樓、華廈產品，主攻2房與3房市場，目前新案開價已站上35萬元起。

江智玄表示：「湖子內的建蔽率低、環境規劃完整，居住品質高，預售市場熱度仍強。」隨著台積電嘉義設廠議題發酵，區域房市仍具續航力。

