北士科周邊中古房價修正　僅石牌年漲6.9%挺住

記者項瀚／台北報導

新壽、北市府和輝達因總部設置的三角習題，終於塵埃落定，專家分析北士科周邊有3大利多。此外，房仲業者觀察北士科周圍4捷運站中古房價，目前士林、芝山、明德站皆呈現年減下跌，僅石牌站上漲6.9%。

新壽、北市府和輝達因總部設置的三角習題，終於塵埃落定，新壽同意和北市府合意解約，只拿回原始標金與成本，將T17.T18還給北市府，僵持4個多月的總部選址，終於有一個好的結果。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，北士科翻身後，周邊房市3大利多。首先，躍升國際，產業聚集，未來AI伺服器、散熱、IC設計等周邊廠商可望群聚效應擴大。

第二，北士科商辦與住宅預售案，在5月時已經有一波漲幅，如今輝達確定落腳，預期買氣將持續增溫。

第三，北士科洲美段還有不乏未整合的私人土地，以及市有地還在規劃，大廠進駐後，將加速規劃時間表，加速洲美段的區域開發。

▲北士科周圍4捷運站中古房價統計。（表／住商提供）

另外，住商機構盤整實價資料，截至10月止，北士科鄰近捷運站房價與去年同期相比多呈跌幅，士林、芝山、明德站平均中古屋成交行情分別達每坪76.6、77.5及76.9萬元，相對去年同期而言，皆呈現跌幅或持平，其中僅石牌站房價維持漲勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「市場受政策干擾與限貸衝擊，整體買氣稍弱，令本身即屬高價位的大天母地區與鄰近地段，價格略顯浮動，惟整體降幅仍在5%以內，仍屬房價盤整階段。」

另外，捷運石牌站平均成交行情來到每坪76.9萬元，與去年同期相比上漲6.9%，為北士科周邊捷運站中唯一呈現漲勢的區域。

住商不動產石牌捷運加盟店店東楊倉池分析：「石牌站周邊除有北士科議題，又有石牌市場改建案加持，且客群除在地客、換屋族之外，亦由於鄰近台北榮總、振興醫療，磁吸醫療人員置產，整體市場需求充足，房市前景又具可看性，因此價格有不小的支撐力道。」

