飯店禁一次性用品「連大浴巾也不給」　她傻眼：價格還變貴

▲連浴巾都要自備。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近期有地方政府推動「旅宿業不得主動提供一次性備品」的規範，包含常見的包裝飲用水（礦泉水）、一次性吸管及免洗餐具都將列入管制。一名網友表示，預訂明年過年的住宿，收到業者通知，除了不提供一次性備品，洗澡用的大浴巾也不提供，讓她傻眼直呼「會不會之後連枕頭套、床單都要自備？」

原PO在Dcard發文，預訂了雲林一間飯店，明年過年期間入住，日前收到業者通知，不提供一次性備品，大浴巾也不提供，讓她很震驚，「國旅連大浴巾都不提供了嗎？會不會之後連枕頭套、床單都要自備了？」浴巾、備品要自行攜帶，住宿價格還不斷飆漲，讓她無奈嘆，「反正都要拖行李箱了，乾脆出國算了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，引來不少網友砲轟國旅品質越來越差，「出國住飯店什麼都有，乾淨整齊還舒服」、「國旅價錢已經貴到離譜，品質卻只剩空殼」、「不提供一次性備品，又不提供大浴巾，我是出來玩，不是逃難」、「以後國旅住宿要弄得跟搬家一樣了」。

不過也有網友指出，平常旅遊都習慣帶自己的毛巾，「我有聽說過飯店的打掃人員會把浴巾拿來擦洗手台甚至馬桶之類的，在那之後我都自備一次性浴巾」。

留言區有旅宿業者透露，「之前在飯店實習，確實是會拿退房客人舊的毛巾來擦洗好的衛浴，但是擦了會拿去洗，不會再放著給客人用，給客人用的都是洗好折好的」、「如果客人退房前剛洗完澡，都是會拿客人大毛巾來吸水，不然沒有那麼多報廢毛巾，大多毛巾洗完回來都會很乾淨，有明顯髒污的都會報廢～啊小東西會拿每天清洗的報廢布來擦，但也不保證是完全乾淨的」、「之前打工做過房務，他們真的是把所有大小毛巾、浴巾拿來擦浴缸、馬桶、洗手台，只要看起來亮晶晶沒水痕水漬就好。」