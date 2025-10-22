ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 永康,復國一路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲二王重劃區緊鄰永康最熱鬧的復國商圈與東橋重劃區，堪稱永康最後1塊精華素地，地段條件極佳。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

被視為「永康最後精華素地」的二王市地重劃區，歷經多年籌備，正式進入公告與地主說明階段，面積約32.5公頃，不過因基督教墓園家屬組成自救會，不願加入重劃持續抗爭，目前市府決定該區暫不施作，專家表示，二王地段相當精華，完工後地價從1字頭上看6字頭。

二王市地重劃區原為二王公墓，開發進度備受外界關注，該區位於永康，多年來歷經4次都市計畫通盤檢討，今年終於核定重劃，目前正在公告重劃計畫書。

台南市地政局局長陳淑美表示，本案重劃開發面積約32.5公頃，全區私有地主及面積同意重劃比例已過半，分別為55.84%及61.63%，現況大多為未整理之墓地，預計下月開始展開墳墓遷葬及地上物補償事宜。

不過區內基督教墓園的上百位墓主家屬堅決反對將私人墓園納入重劃範圍，不但到說明會現場舉牌抗議，並要求市府立即停止拆遷程序，並痛批市府是「文化刨墳兇手」。台南市地政局則表示，該重劃區工程將採取分區施工，在爭議未定前，針對基督教墓園部分暫不施作，其他部分辦理遷葬補償作業後辦理市地重劃工程。

▲台南市永康區市地重劃爭議延燒，台灣台南基督教聯合服務會、二王基督教墓園自救會及上百位墓主家屬到場陳抗，堅決反對將私人墓園納入重劃範圍，要求市府立即停止拆遷程序。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲重劃爭議延燒，上百位墓主家屬堅決反對將私人墓園納入重劃範圍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

並考量地方交通需求，將優先施作忠孝路20米道路及中山南路316巷15米道路拓寬工程，全區重劃工程預計2029年底前完成。

住商不動產台南五王加盟店店東李家民表示，二王重劃區緊鄰永康最熱鬧的復國商圈與東橋重劃區，堪稱永康最後1塊精華素地，地段條件極佳，且距南科僅車程20分鐘，交通可快速銜接國道大灣交流道與平實轉運站，具備生活機能與通勤優勢。

現階段該區因尚多墓地未整理，土地行情約落在每坪10~20萬元，但未來隨著重劃區道路開闢與公共設施完工，「單坪地價追上旁邊復國商圈的5~6字頭只是時間問題。」未來二王重劃區有機會成為繼平實營區、東橋重劃區的新興熱門購屋熱區，勢必吸引南科置產族群進場卡位，新案房價也要3字頭起跳。

「永康最後一塊精華地」重劃捲墓園爭議　市府遭指刨墳兇手

