20~35歲購屋族最愛區曝光　台北中山、新北板橋雙奪冠





▲觀察雙北最受20～35歲青年所青睞的購屋熱門行政區，分別以中山區、板橋區居冠。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察雙北最受20～35歲青年所青睞的購屋熱門行政區，台北市以中山區居冠，近1年申貸539戶。新北市方面則以板橋區高居冠，近1年申貸1393戶。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團整理聯徵中心住宅貸款統計與實價登錄資訊，盤點雙北最受20～35歲青年所青睞的購屋熱門行政區，台北市中山區近1年有539戶青年購屋貸款，位居北市第一，新北市則以板橋區最熱門，近1年則有1393戶青年購屋貸款。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「中山區位於台北市的中心地帶，生活機能成熟、商業發展繁榮，且捷運與公車路網密集，交通便利，吸引許多中小企業進駐，形成商辦聚落，提供大量就業機會，對青年族群吸引力強。」

陳金萍接著表示：「儘管中山區平均單價每坪高達83萬元，但因區域內小坪數住宅供給多，青年族群還是可以找到總價相對實惠的產品，20~35歲青年購屋總價平均落在1941萬元。」

大家房屋台北雙連捷運加盟店東王國榮表示：「近年台北市吹小宅風，市中心出現許多小坪數個案，而中山區小宅風在多年前就已吹起，許多屋齡20年以上、甚至30年以上的大樓都規劃為套房社區，因此成為青年購屋『先求有、再求好』的熱門選擇。」

▲台北市青年購屋熱區整理。（表／永慶提供）

新北市方面，20～35歲青年購屋最熱門的是板橋。陳金萍表示：「該區是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重心，對於青年購屋族群而言，板橋交通便捷且就業機會豐富，因而獲得青年購屋族群青睞。」

陳金萍進一步表示：「板橋區房屋型態無論是江翠北側重劃區的新屋或是市區中古屋，選擇多元，也可能是帶動交易量的原因之一。」





▲新北市青年購屋熱區整理。（表／永慶提供）

排行第二、三名分別為三重區、淡水區。陳金萍表示：「三重區也是近年新北房市焦點，地理位置鄰近台北市蛋黃區，交通方面同時有捷運中和新蘆線與桃園機場捷運線行經，也成為許多青年購屋族群的選擇。」

淡水方面，陳金萍表示：「淡水區今年人口已經突破20萬人，房市表現也相當亮眼，近1年平均單價30.2萬元，是榜單中最便宜的行政區，加上淡江大橋即將通車、淡北道路已動工，未來還有淡海輕軌二期，有望提升淡水區的交通量能，吸引不少預算有限的青年族群入主。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒