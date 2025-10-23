辣模董娘開箱「琢白」爆紅　「羽絨王」悄布局台中素地

▲中台灣在建商普遍趨於保守、土地市場觀望氣氛濃厚之際，傳產資金反而趁勢進場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去豪擲3.1億元買下信義區豪宅「琢白」的上櫃羽絨大廠光隆實業（8916）家族，在北部已是知名不動產交易老手。根據實登揭露，光隆實業9月南下台中單元四砸2.6億元獵地，其董事長詹賀博的辣模老婆，更是秀出包含「琢白」、「陶朱隱園」等開箱影片，引起關注。

在建商普遍趨於保守、土地市場觀望氣氛濃厚之際，傳產資金反而趁勢進場。根據實價登錄最新資料顯示，上櫃公司光隆實業（8916）近期以總價約2.6億元，買下台中單元四重劃區永豐段338.87坪土地，單價約落在每坪76萬元。而該地塊使用分區為住一之一，容積140%，土地小於400坪，蓋成企業總部的機會高於住宅。

不過買家光隆實業在北部已是不動產交易老手，2019年該家族就豪擲3.1億元買下信義區豪宅「琢白」，後續陸續出售華山商辦「匯泰大樓」、大直豪宅「景泰園」，光隆董事長詹賀博的辣模老婆以及兄弟，在2022年透過法人名義，一口氣取得自家關企小豪宅建案「敦南SOHO」4戶。

▲光隆董事長詹賀博的辣模老婆謝馥羽在社群上相當活躍，包含「琢白」、「陶朱隱園」等頂級豪宅都成為她的拍照背景。（圖／翻攝自臉書Michelle 謝馥羽）

查詢光隆董事長詹賀博的辣模老婆謝馥羽的社群媒體，除可看見多張火辣生活照，也曾在「琢白」公設露台秀出泳裝照、開箱全台最貴的「陶朱隱園」、或是開箱阿聯酋A380頭等艙的日常，臉書頁面粉絲高達20萬人。

近期不少房地產大佬跳出來喊話不買地，甚至更直言5年內不會有大動作。但光隆實業反而趁勢佈局，以總價約2.6億元，買下台中單元四重劃區338.87坪土地，單價約落在每坪76萬元。

在地房仲簡愷延認為：「傳產業者佈局會選擇單元四、單元五的原因，是土地單價略低於市中心，且位置居中，北鄰單元二、七期，南臨13期重劃區、烏日，地點相對好。畢竟房地產軸線，長期還是有增值空間。」

▲上櫃公司光隆實業（8916）近期以總價約2.6億元，買下台中單元四重劃區338.87坪土地，單價約落在每坪76萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



值得注意的是，隨著建築成本高漲與資金壓力加劇，近期不少中小型建商轉趨保守，土地市場熱度降溫，但傳產業與企業法人卻成為「撐盤黑馬」。得業地產總經理黃博盛認為：「傳產企業擁有穩定現金流與土地資產，選擇在市場盤整時期進場，也具備長期持有能力，不急於立即開發，因此能以相對從容的節奏佈局。」

黃博盛指出，與建商必須考量推案時機與資金周轉不同，傳產公司進場多半著眼於資產配置與長線增值，這類交易雖然低調，卻正逐漸成為近一年土地市場的重要支撐力。

