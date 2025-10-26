租客落跑竟留「爛屋屍水」　房東怒：找嘸人清運

▲高雄有房東控訴，剛裝潢好的房子，慘遭租客「毀屋又害命」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有房東控訴，剛裝潢好的房子，慘遭租客「毀屋又害命」，屋內不僅堆滿垃圾、木地板全毀，還發現3隻貓與1隻狗餓到慘死屋內，場面怵目驚心。信義房屋專家表示，建議房東先以影片留存證據，扣除押金後仍有欠款，可以提告並請求損害賠償。

房東女兒在在臉書社團《爆料公社》透露，該名租客來自花蓮，租約未到期退租，媽媽就先退還押金，沒想到租客不告而別，電話訊息全數失聯。直到房東前往現場查看，才發現屋況已慘不忍睹，留下一屋爛攤，不但剛裝潢好的木地板泡壞、垃圾堆積如山，空氣中充斥惡臭，甚至在房內發現多具毛孩餓到變成乾屍，流出屍水。

她心痛表示：「餓死貓狗太過分了。」之後詢問清潔公司，包含垃圾、消毒與動物屍體、大便等清理費用高達10萬元，讓她氣炸。不僅如此，原PO透露，租客事後竟冷血留言「東西留給房東是好意」，甚至嗆聲「要告就去告」，態度相當囂張。

貼文曝光後引發網友怒火，紛紛留言譴責：「這真的造孽！」、「光虐待動物就一定要告他！」、「這絕對要存檔公開，避免再有無辜房東受害！」

▲房東前往現場查看，才發現屋況已慘不忍睹，留下一屋爛攤。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者聯繫原PO，她透露月租金8000元，問了好多家清運公司都不願承接，好不容易才有公司願意清運，媽媽之後也會幫貓狗超渡，已先通報動保處，目前動保處已介入調查，將釐清是否涉及違反《動物保護法》。

信義房屋高一區協理周清源建議，若房東遇到租客惡意棄屋不理，造成房屋嚴重損毀，可分2個層面處理。首先，房東可先以押金作為修復或清潔費用的補償，並保留所有修繕單據、照片與影片作為證據。

若損害金額超過押金範圍，房東可依《民法》向租客提告，主張「損害賠償」，建議面對惡房客的種種行徑，房東須謹慎蒐證、依法行事保障自身權益。

