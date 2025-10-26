ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租客落跑竟留「爛屋屍水」　房東怒：找嘸人清運

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄有房東控訴，剛裝潢好的房子，慘遭租客「毀屋又害命」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有房東控訴，剛裝潢好的房子，慘遭租客「毀屋又害命」，屋內不僅堆滿垃圾、木地板全毀，還發現3隻貓與1隻狗餓到慘死屋內，場面怵目驚心。信義房屋專家表示，建議房東先以影片留存證據，扣除押金後仍有欠款，可以提告並請求損害賠償。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

房東女兒在在臉書社團《爆料公社》透露，該名租客來自花蓮，租約未到期退租，媽媽就先退還押金，沒想到租客不告而別，電話訊息全數失聯。直到房東前往現場查看，才發現屋況已慘不忍睹，留下一屋爛攤，不但剛裝潢好的木地板泡壞、垃圾堆積如山，空氣中充斥惡臭，甚至在房內發現多具毛孩餓到變成乾屍，流出屍水。

她心痛表示：「餓死貓狗太過分了。」之後詢問清潔公司，包含垃圾、消毒與動物屍體、大便等清理費用高達10萬元，讓她氣炸。不僅如此，原PO透露，租客事後竟冷血留言「東西留給房東是好意」，甚至嗆聲「要告就去告」，態度相當囂張。

貼文曝光後引發網友怒火，紛紛留言譴責：「這真的造孽！」、「光虐待動物就一定要告他！」、「這絕對要存檔公開，避免再有無辜房東受害！」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲房東前往現場查看，才發現屋況已慘不忍睹，留下一屋爛攤。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者聯繫原PO，她透露月租金8000元，問了好多家清運公司都不願承接，好不容易才有公司願意清運，媽媽之後也會幫貓狗超渡，已先通報動保處，目前動保處已介入調查，將釐清是否涉及違反《動物保護法》。

信義房屋高一區協理周清源建議，若房東遇到租客惡意棄屋不理，造成房屋嚴重損毀，可分2個層面處理。首先，房東可先以押金作為修復或清潔費用的補償，並保留所有修繕單據、照片與影片作為證據。

若損害金額超過押金範圍，房東可依《民法》向租客提告，主張「損害賠償」，建議面對惡房客的種種行徑，房東須謹慎蒐證、依法行事保障自身權益。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高雄房東惡房客毀屋租客信義房屋貓狗動保押金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雪梨郊區小屋「租金每周1.4萬」　網友吵翻：貴到不合理

澳洲新南威爾斯州一名房東透過臉書出租雪梨郊區一間小房子，儘管廣告資訊顯示租金為每月700澳幣（約新台幣1.4萬元），但有人研究之後發現價格有出入，實際房租為每周700澳幣。這狀況引發網友激烈討論，有人覺得房租貴到不合理，但也有人認為若是地點很好，那麼這價格其實還算能接受。

2小時前

買一樓店面做生意「要連車位一起買嗎？」　內行曝關鍵

有些人買房，也會連同車位一起買，那如果是買一樓的店面呢？近日就有網友發文表示，他和太太最近看中一個大樓店面，如果買車位的話，要多花150萬元，這樣有必要買嗎？對此，信義房屋專家認為，這其實沒有標準答案，如果附近方便停車，就不一定需要買。

2小時前

住飯店怕遇靈異？命理師曝3禁忌：千萬別說「打擾了」

出門旅遊難免需要入住飯店或民宿，不過有些飯店或民宿傳出「陰氣重」，磁場較弱者容易招致不好的靈異事件。對此，命理專家小孟老師即分享入住飯店的一些禁忌，提醒民眾進門前千萬不要說「抱歉打擾了」，否則可能讓鬼魂生氣；而民眾若感覺不對勁，小孟老師也教授大家避免卡到陰的妙招。

3小時前

仁義每坪78.8萬超車左岸　三重3大重劃區地位洗牌

三重有3大重劃區，「老大哥」二重重劃區為右岸最貴，而左岸、仁義重劃區旗鼓相當。近5年左岸每坪均價比仁義高出約5萬元，但觀察今年數據，仁義新案每坪均價78.8萬元略勝一籌。信義房屋專家分析，仁義房價較高，關鍵之一就是供給量的差異。

3小時前

準備交屋！她跟房東談退租「心境突改變」　網秒懂：真的有歸屬感

如果選擇租屋，相對於擁有自己的房子，是否比較沒有歸屬感？近日就有一名女網友坦言，原本租屋時，她還覺得有歸屬感，但隨著即將交屋、房東的態度轉變，她便深刻感受到租屋與買房的差別。貼文曝光後，引起討論。

4小時前

剛需撐住買盤　烏日區交易量縮8成、房價倒漲7%

台中房市進入盤整期，根據實價登錄統計，素有「南台中剛需防線」的烏日區，2024年前9月烏日共有1127筆交易，如今截至9月則僅有248筆，交易量僅剩2成，專家指出，量縮不跌價，顯示區域剛性需求強勁，地段與生活機能支撐力道明確。

4小時前

帶孩玩墾丁　假日住一晚破萬！他曝「2費用更扯」怒：欺負親子客

墾丁近年來因為物價高漲，加上住宿費昂貴，人潮明顯變少，還有人說去墾丁不如去沖繩玩，就有網友好奇，看到很多人說，連假期間墾丁4人房住宿費高達5位數，但他實際查了一下，普通民宿雙人房周末大概3、4千起跳，飯店等級就要破五千甚至上萬，而且不只住宿貴，當地的餐點也很貴。

5小時前

「金湯匙」平實營區vs.「邊陲」德高生活圈　同區每坪價差30萬

「同區不同價」M型化現象正在擴大，根據實登統計，台南同行政區、不同生活圈的新案價差，以東區價差最大，今年平實營區最貴預售案，高出德高生活圈新案，單坪價差近30萬元，高低價差高達83%。

5小時前

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北士科回春待解約落地

新壽宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，市場預期輝達將成功進駐T17、T18土地。至於區內房市，專家認為，基於過去被嚇了一大跳，一朝被蛇咬，十年怕草繩，預期交易量回升的時間點，將會在新壽完成解約的時候。

6小時前

租客落跑竟留「爛屋屍水」　房東怒：找嘸人清運

高雄有房東控訴，剛裝潢好的房子，慘遭租客「毀屋又害命」，屋內不僅堆滿垃圾、木地板全毀，還發現3隻貓與1隻狗餓到慘死屋內，場面怵目驚心。信義房屋專家表示，建議房東先以影片留存證據，扣除押金後仍有欠款，可以提告並請求損害賠償。

7小時前

【這手奶香奶香的】貓咪趁寶寶熟睡伸爪輕摸小手　可愛畫面超療癒XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師..

住一晚墾丁破萬　他點「2費用更..

租客落跑竟留「爛屋屍水」　房東..

黃立成脫口6字　她笑：陶朱隱園..

丈夫不讓買房　人妻瞞尪買2間獲..

社區收「帶看費1000塊」房仲..

北屯年底將迎百億級百貨　在地人..

35歲上班族買房後崩潰！　房價..

老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉..

命理師曝住飯店3禁忌：千萬別說..

ETtoday房產雲

最新新聞more

雪梨郊區房租「每周1.4萬」　..

買一樓店面「要搭車位嗎？」　內..

命理師曝住飯店3禁忌：千萬別說..

仁義每坪78.8萬超車左岸　三..

準備交屋！她跟房東談退租「心境..

剛需撐住買盤　烏日區交易量縮8..

住一晚墾丁破萬　他點「2費用更..

「金湯匙」平實營區vs.「邊陲..

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北..

租客落跑竟留「爛屋屍水」　房東..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366