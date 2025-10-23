房價上漲失去動力　台中、高雄修正逾5%

▲房貸政策管控滿1年，全台房市出現明顯降溫，成交量縮減、價格也出現疲軟跡象。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

在央行實施房貸政策管控滿1年後，全台房市出現明顯降溫，成交量縮減、價格也出現疲軟跡象。根據信義房價指數顯示，六都中僅雙北仍維持盤整格局，其餘區域房價已低於去年同期，意味著過去房價漲勢過熱的地區，正進入緩步修正階段。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出：「一手市場交易量下滑，建物買賣移轉棟數同步減少，使房價失去上漲動能，整體反映出政策上路後市場回歸理性。不過各區表現仍有差異，雙北市因前期漲幅相對有限，房價以盤整為主。」

而雙北以外的區域，先前受科技業投資與低基期推升，漲勢明顯，如今買方面對高房價轉趨謹慎，加上部分房地合一稅滿20%的物件釋出，供給增加，形成價格壓力。



從指數來看，台北市房價季增與年增均持平，新北市季增、年持平；桃園市季減1.23%、年減3.72%；新竹市雖季增2.47%，但年減2.34%；台中市季減2.14%、年減5.44%；台南市季減2.06%、年減2.62%；高雄市季減1.8%、年減5.71%。其中桃園、台中、台南與高雄四大都會區，皆呈現季、年雙減的疲軟格局。

曾敬德進一步分析：「政策調控讓市場回歸以自住需求為主的健康型態，過去漲多或供給量大的區域短期內壓力較重。不過台股資金效應仍對房市形成支撐，不至於出現劇烈修正。」

▲年底銀行自主管理是否鬆綁，以及一手市場推案反應，將是觀察房市變化的關鍵指標。（圖／記者陳筱惠攝）

展望後市，年底銀行自主管理是否鬆綁，以及一手市場推案反應，將是觀察房市變化的關鍵指標。對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴也指出：「央行緊縮房貸1年來的效果逐漸顯現，市場交易重心回歸實質需求，房市現階段進入買方觀望、賣方修正的拉鋸期。」

短線雖有壓力，讓建商讓利幅度擴大，未來走向端看政策持續緊縮或是鬆綁，不過目前幾乎是利空出盡，購屋信心也在築底回溫。

