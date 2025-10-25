陸敬民／從新壽風暴看土地正義　輿論審判該凌駕法治？

▲輝達相中北士科T17、18基地作為海外總部選址，但與北市府、新光人壽的協商卡關。（圖／記者湯興漢攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

從新壽困境看憲法保障私人財產問題 「全民皆曰可殺，如果這是你家」這句話聽起來像是文學修辭，它其實是當代土地正義最赤裸的現場。新壽在北士科的事件，不只是企業與政府的糾紛，更像一場全民道德審判，考驗對「法治」、「公益」與「私權」之間的底線理解。

首先，從社會公益角度看，輝達帶來的不只是AI產業鏈，更是台灣國力象徵。民眾自然希望一切順利落地，政府也有強大誘因去促成。然而，公益不能變成「逼人讓利」的正當理由。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若今天為了企業形象或國際關係，就能用社會壓力迫使一方妥協，那未來還有誰敢長期投資土地？公益若失去程序正義，最終將失去信任。





▲ 新光人壽董事長魏寶生宣布與北市府合意解約。（圖／記者 巫彩蓮攝）

其次，從國家利益角度來說，輝達確實是百年難得的機遇。政府若能妥善協調，既顧招商又保私權，這會是民主成熟的象徵。但若為了加快進度，放任輿論引導、以輿壓法，就等於自己削弱了國家法治基礎。

因為企業會看見，這個國家雖友善招商，但也可能隨時翻桌，讓任何投資者都心生戒備。再來，從憲法保障私人財產的原則來看，新壽取得地上權是依合法程序、付出成本、簽訂契約。依法合約終止、補償、鑑價，都應是公開透明、雙方同意的結果。

問題在於，輿論與政治氛圍早已讓這場談判失去平衡。人民支持輝達，情緒自然站在「趕快動工」的一邊，卻忽略了《憲法》第15條明文保障「人民之財產權應受保障」。民主不是服從多數，而是保障少數；否則，「少數的那個人」永遠成為被犧牲的一方。

最後，從利益與現實角度來看，新壽想的無非是「拿回成本」、「維持信託責任」、「守住股東權益」。這不是貪婪，而是身為壽險公司該做的本分。如果它今天為了政治或輿論壓力而輕易讓步，股東能接受嗎？金管會能睜一隻眼閉一隻眼嗎？反之，若它據理力爭，社會就罵它「貪得無厭」。這正是最吊詭的地方「道德與法理從來不是同一條線。」

「全民皆曰可殺」的真正警訊在於，我們太容易在輿論風暴裡站隊，卻忘了那個被圍攻的對象可能有它的道理。新壽不是完美的公司，但它至少提醒我們：一個講求法治的社會，不能用情緒取代程序，用群情取代公理。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長