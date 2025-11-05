ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

▲永和大陳單元7都更審議通過 。（圖／新北市府提供）

▲永和大陳單元7面積約達1.3公頃 。（圖／新北市府提供）

記者陳致平／新北報導

新北市公辦更新號稱產權最複雜、最具規模的永和大陳都市更新案再度迎來好消息，永和大陳單元7於23日審議通過，為永和大陳都更重建拼圖再下一城。

新北市的大陳社區全區約8.7公頃，因為面積較大，分為7個單元公辦都更，本次更新單元7面積約達1.3公頃，基地位址位於永和區環河西路二段、保安路、新生路24巷及新生路53巷所圍街廓內，範圍內現有建物老舊、公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求，更新後預計興建2幢3棟地上36層、地下6層的集合式住宅大樓。

▲永和大陳單元7都更審議通過 。（圖／新北市府提供）

▲永和大陳單元7更新後模擬市意圖 。（圖／新北市府提供）

新北市府表示，配合「都更二箭」政策及更新容積獎勵申請，回饋37戶社會住宅及約300多坪活動中心，也留設大面積綠帶及開放空間，建築物則規劃黃金級綠建築、黃金級智慧建築等設計，促進基地及周邊環境品質提升，全案預計2026年動工，2030年完工。

新北市府說明，未來持續推進永和大陳公辦更新，永和大陳現有房舍相當老舊，目前永和大陳單元2已完工進駐；單元3及6已進行興建工程作業；單元5已進入都市更新審議程序；單元1及4辦理公開展覽程序，永和大陳各單元將陸續接棒，以提升大陳社區整體環境。

關鍵字：都更永和大陳新北市公辦都更

