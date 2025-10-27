汐止麥當勞撤出2年半回來了！　接手孫東寶舊址

▲汐止站前麥當勞撤出2年半，現在回來了，進駐孫東寶舊址，目前已正在裝潢，預計年底前開幕。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2年半前麥當勞撤出汐止火車站商圈，現在回來了！麥當勞接手日前撤出的孫東寶店面，目前已在裝修中，預計年底前開幕。在地房仲分析，麥當勞舊址、新址坪數差不多，但推估月租金至少差距10萬元。

汐止火車站前麥當勞在5月21日撤出，令當地人感到相當震驚。《ETtoday新聞雲》過去報導，該三角窗店面是由2店面合併，之後陸續租給棉花田、牙醫診所，每月租金合計30萬元，面積約125坪，

麥當勞撤出汐止火車站前2年半，如今回來了！麥當勞即將進駐先前撤出的孫東寶舊址，目前正在裝修中，並掛出麥當勞徵才廣告。

麥當勞表示：「台灣麥當勞持續觀察商圈現況規劃展店方向，過程中會對新開店選址佈建進行全方位評估，目前麥當勞汐止南昌二餐廳正積極籌備中，感謝在地鄉親與各界的關心，待各項準備工作到位後，預計於年底前開幕，希望服務更多在地鄉親，同時活絡在地就業市場，融入社區生活圈。」

經查，該店是由2店面合併，房東都是「祭祀公業法人新北市陳三合」，1+2樓面積共計約130坪，未曾出現過實價租賃紀錄。

▲汐止站前孫東寶先前撤出，現由麥當勞接手進駐。（圖／翻攝自Google Maps）

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示：「麥當勞舊址、新址都是由2店面合併，總坪數差不多，但舊址為三角窗，相當醒目，點位較佳，每月租金達30萬元合理。」

至於新址，陳玉玲表示：「點位也不算差，只要招牌做得明顯一點，從火車站出來還是可以望得到，推估每月租金在20萬元以內，也就是比舊址便宜10萬元以上，也是相當有感的。」

陳玉玲表示：「汐止火車站人潮不少，還能吃到往基隆方向、建成路商圈的住宅人口，也難怪麥當勞一找到機會仍要開回來汐止站前。」

▲汐止站前麥當勞舊址、新址整理。（表／記者項瀚製）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「麥當勞新址座落的南昌街地段形成餐飲小聚落，同一排還有中餐廳、火鍋店、小吃店等等，平日晚上用餐時間人潮不少，還有停車方便的優勢，是相當不錯的選擇。」

葉沛堯觀察：「麥當勞在汐止的分點地段都相當卓越，新台五路店車流量大，並設有得來速；大同路店除了車流量大，還鄰近火車站店，周圍還有不少辦公人口；中興路店則是汐止的主要傳統商圈，也是相當熱鬧。」

