全台首家「海底撈個人鍋」選址高雄豪宅區　月租估破20萬

▲知名火鍋品牌「海底撈」首度跨足個人鍋市場，全台首店選擇插旗高雄美術館特區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

知名火鍋品牌「海底撈」首度跨足個人鍋市場，全台首店選擇插旗高雄美術館特區，全新品牌「海嶼鍋物」主打個人鍋的精緻鍋物體驗，該店位於美術南三路。信義房屋專家表示，區域租金行情單坪2000元上下。

海底撈每到用餐時間都大排長龍，今年登台10年，該店在粉專透露，「海底撈自2015年於台北信義區開出首店以來，10年間從台北到高雄已拓展至16個據點，2025年將是全新起點，品牌將持續帶來更多驚喜。」

▲全台首店插旗高雄美術館特區，而該店也在門口掛出徵才招牌。（圖／記者張雅雲攝）

該品牌選在10周年首度跨足個人鍋市場，近期也在徵才網站徵才，透露新店訊息，將成立個人鍋全新品牌「海嶼鍋物」主打一人一鍋的精緻鍋物。

全台首店插旗高雄美術館特區，而該店也在門口掛出徵才招牌。海底撈證實，預計12月開幕，個人鍋搭配蔬菜自助吧、飲料吧吃到飽，且延續海底撈風格，開到凌晨2點，不少在地人都相當期待。

▲海底撈每到用餐時間都大排長龍，今年登台10年。（示意圖／記者張雅雲攝）

新品牌全台首店位為美術南三路，據查，坪數115.97坪，在地房仲預估，若以當地租金推估，月租金落在23~25萬元。據查，屋主為城揚建設楊姓自然人2019年入手，該筆實登未揭露。

海底撈小檔案 首店開設 2015年信義區 新品牌 海嶼鍋物（主打個人鍋） 新品牌位置 高雄美術南三路 新品牌預計開幕時間 2025年12月 區域租金行情 1樓店面單坪 1,500~2,000元 地主 楊姓自然人

▲海底撈小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋美術明誠店專案經理張礎表示，美術館生活圈近年餐飲與文創產業快速聚集，區段發展成熟，吸引各大連鎖品牌陸續進駐，該區商圈租金行情目前每坪約1500~2000元，近3年已有約2成漲幅。

除了商用租售熱度高，區域住宅市場同樣表現穩健，張礎表示，美術館預售屋成交價約每坪50~55萬元，屋齡10年內約40~45萬元，10年以上則落在33~38萬元間，隨人口不斷移入提供商圈足夠消費力，帶動熱門新店不斷進駐。

