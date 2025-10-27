「AI點火、全台開戰！」東森房屋中和環球加盟店強勢啟航　集團火力全開

▲東森不只是仲介品牌，更是跨產業會員服務平台。林宗翰店東希望透過這個平台，提供更智慧化的買賣流程與顧問式服務，讓消費者感受到專業與安心，歡迎左鄰右舍好朋友有空來店裡坐坐。

圖、文／東森房屋提供

東森房屋再添新據點！「東森房屋中和環球加盟店」於日前正式開幕。店東林宗翰以多年房仲經驗與專業團隊為後盾，看好中和區重大建設與生活圈成熟所帶來的龐大發展潛力，期望結合東森集團的品牌力與AI科技行銷資源，在競爭激烈的房地產市場中，打造最具指標性的新賽道。

中和地區近年在交通建設與商圈更新的推動下，房市熱度持續升溫。隨著捷運環狀線通車、萬大中和線預計於2027年底完工，中和成為串聯台北市、板橋、新店、永和的重要生活軸帶，形成居住、消費、就業一體的黃金生活圈。林宗翰店東分析：「這裡不僅吸引在地換屋族，也成為雙北年輕首購族與新婚家庭的首選區域。」

▲看好中和區重大建設與生活圈成熟所帶來的龐大發展潛力，中和環球加盟店林宗翰店東選擇加入東森房屋，期望結合東森集團的品牌力與AI科技行銷資源，在競爭激烈的房地產市場中，打造最具指標性的新賽道。

東森集團三大系統聯手助攻 AI導客＋社區裂變引爆加盟新紀元！

林宗翰指出，選擇加入東森房屋，因為東森房屋是唯一以集團經營的房仲品牌，背後的集團實力與創新布局，整合東森購物、分眾傳媒、自然美、東森寵物、E幣生態系等多項跨界資源，導入AI行銷、數據分析與精準導客工具，可協助加盟店快速建立品牌曝光與成交動能。「東森不只是仲介品牌，更是跨產業會員服務平台。我希望透過這個平台，提供更智慧化的買賣流程與顧問式服務，讓消費者感受到專業與安心，歡迎左鄰右舍好朋友有空來店裡坐坐。」

東森房屋總經理林境寬表示，中和環球加盟店的開幕，是我們深耕雙北的重要一步。門市鄰近環球購物中心及中和交流道，車流、人流集中，是結合商圈、交通與住宅的理想據點。秉持「在地、守法、誠信、專業」的企業理念，面對瞬息萬變的市場，未來東森房屋將持續以「AI驅動＋數據導入＋在地深耕」三大策略支援加盟夥伴，協助店東在行銷推廣、人才培育及房市數據應用上全面升級，協助加盟主強化競爭力，打造永續經營的房仲新賽道。

