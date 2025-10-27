賣1戶「陶朱隱園」中工吞大補丸　股價出量漲停

▲中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，今日股價出量漲停。（圖／記者湯興漢攝）
記者項瀚／台北報導
中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，預計處分利益約1.18億元，今日股價出量漲停，收在12.25元。攤開財報，中工去年稅後淨利7.17億元、年增15%，每股純益（EPS）達0.47元；今年上半年稅後淨利2.7億元，EPS0.18元。
中工（2515）（23日）公告，處分信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」1戶及4車位予非關係人，交易金額為12億元，預計處分利益約新台幣1.18億元。
今（27日）中工股價在早盤就亮燈漲停，今日暴出5萬2460張大量，終場也以12.25元漲停價作收，快要超越今年盤中最高價的12.45元。
▲今（27日）中工股價在早盤就亮燈漲停，終場也以12.25元漲停價作收。（圖／翻攝自國泰證券APP）
中工去年營收238.5億元、年增26%，創歷史新高；稅後淨利7.17億元、年增15%，每股純益（EPS）達0.47元，優於前年0.41元表現。
至於今年上半年，中工營收98.1億元、年增3%；稅後淨利2.7億元、年增6%，每股純益（EPS）達0.18元。而本次出售1戶「陶朱隱園」，處分利益1.18億元估計，依目前股本計算，估每股獲利貢獻約0.07元。
法人預估，中工工程營收大至與去年水準差不多，另外還有建案松山「碧硯閣 」Q3完工入帳，該案總銷近50億元，目前已銷售近8成，有望推升整體營收表現。
