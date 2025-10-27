ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

賣1戶「陶朱隱園」中工吞大補丸　股價出量漲停

▲▼陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）

▲中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，今日股價出量漲停。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，預計處分利益約1.18億元，今日股價出量漲停，收在12.25元。攤開財報，中工去年稅後淨利7.17億元、年增15%，每股純益（EPS）達0.47元；今年上半年稅後淨利2.7億元，EPS0.18元。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

中工（2515）（23日）公告，處分信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」1戶及4車位予非關係人，交易金額為12億元，預計處分利益約新台幣1.18億元。

今（27日）中工股價在早盤就亮燈漲停，今日暴出5萬2460張大量，終場也以12.25元漲停價作收，快要超越今年盤中最高價的12.45元。

▲▼ 。（圖／翻數自國泰證券APP）

▲今（27日）中工股價在早盤就亮燈漲停，終場也以12.25元漲停價作收。（圖／翻攝自國泰證券APP）

中工去年營收238.5億元、年增26%，創歷史新高；稅後淨利7.17億元、年增15%，每股純益（EPS）達0.47元，優於前年0.41元表現。

至於今年上半年，中工營收98.1億元、年增3%；稅後淨利2.7億元、年增6%，每股純益（EPS）達0.18元。而本次出售1戶「陶朱隱園」，處分利益1.18億元估計，依目前股本計算，估每股獲利貢獻約0.07元。

法人預估，中工工程營收大至與去年水準差不多，另外還有建案松山「碧硯閣 」Q3完工入帳，該案總銷近50億元，目前已銷售近8成，有望推升整體營收表現。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：中華工程中工陶朱隱園豪宅財報股價營收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

賣1戶「陶朱隱園」中工吞大補丸　股價出量漲停

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，預計處分利益約1.18億元，今日股價出量漲停，收在12.25元。攤開財報，中工去年稅後淨利7.17億元、年增15%，每股純益（EPS）達0.47元；今年上半年稅後淨利2.7億元，EPS0.18元。

14分鐘前

「AI點火、全台開戰！」東森房屋中和環球加盟店強勢啟航　集團火力全開

東森房屋再添新據點！「東森房屋中和環球加盟店」於日前正式開幕。店東林宗翰以多年房仲經驗與專業團隊為後盾，看好中和區重大建設與生活圈成熟所帶來的龐大發展潛力，期望結合東森集團的品牌力與AI科技行銷資源，在競爭激烈的房地產市場中，打造最具指標性的新賽道。

42分鐘前

全台首家「海底撈個人鍋」選址高雄豪宅區　月租估破20萬

知名火鍋品牌「海底撈」首度跨足個人鍋市場，全台首店選擇插旗高雄美術館特區，全新品牌「海嶼鍋物」主打個人鍋的精緻鍋物體驗，該店位於美術南三路。信義房屋專家表示，區域租金行情單坪2000元上下。

1小時前

房仲新秩序！東森強勢插旗中台灣　 AI領軍重塑市場版圖

台中市房仲版圖再添話題！東森房屋「文心森林公園加盟店」盛大開幕。這間全新加盟店的前身是成立超過40年的同業品牌，店東選擇在此時轉加入東森房屋，顯示在市場競爭日趨激烈的時刻，加盟主看重的不只是品牌，更是背後集團資源的支持與未來創造收入的整合實力。

1小時前

9月不動產放款比率降至25.7%　創今年新低

銀行不動產放款比率降了，據最新9月資料顯示，比率降至25.77%，已連續4個月下滑，創下今年以來新低。此外比率超過27%的銀行，也從年初的11家下降到8家。

2小時前

汐止麥當勞撤出2年半回來了！　接手孫東寶舊址

2年半前麥當勞撤出汐止火車站商圈，現在回來了！麥當勞接手日前撤出的孫東寶店面，目前已在裝修中，預計年底前開幕。在地房仲分析，麥當勞舊址、新址坪數差不多，但推估月租金至少差距10萬元。

3小時前

南二都熱門地段洗牌　新興區1條路成交量暴衝奪冠

都說買房首要考量就是「地段」，買對地段幾乎立於不敗之地。近3年南二都房市歷經上沖下洗，根據實登統計，南二都近3年交易量正成長的路段，高雄市新興區復興一路以交易量暴增77.3%奪冠，台南也有2條路上榜，都位於永康區。

3小時前

家樂福關店再+1！21年老店傳年底熄燈　在地人崩潰：以後去哪補貨

台中西屯區知名量販據點「家樂福青海店」近期傳出將於年底歇業，引發地方關注與討論。若消息屬實，這間陪伴在地消費者21年的24小時營業店，將成為家樂福今年全台第五家關閉的門市，也讓不少民眾感嘆「一個時代真的要結束了」。

3小時前

七期千坪BMW保養廠基地倍增　新美齊聯手允將推400億大案

上市建商新美齊（2442）與台中允將建設首度攜手，將在台中七期文心路、公益路口2332坪推出超級大案，規劃地上52層、地下8層複合式地標建築，產品涵蓋住宅、商辦與店舖，總銷金額上看400億元，堪稱年度最大合作案。

4小時前

換屋順序選錯「貸款剩5成」　專家揭唯一解方

換屋族該「先買後賣」還是「先賣後買」？向來是兩難決定，然而在限貸令上路之後，換屋族幾乎只能採取「先賣後買」策略，原因在銀行態度保守，「先買後賣」申貸時容易卡關。

6小時前

【延長禁運10天】卓榮泰：從嚴防範非洲豬瘟潛伏期

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師..

準備交屋！她跟房東談退租「心境..

家樂福關店再+1！台中清海店傳..

全台首家「海底撈個人鍋」選址高..

北屯年底將迎百億級百貨　在地人..

黃立成脫口6字　她笑：陶朱隱園..

35歲上班族買房後崩潰！　房價..

換屋族最尷尬！　遇2大難關

社區收「帶看費1000塊」房仲..

汐止麥當勞撤出2年半回來了！　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

賣1戶「陶朱隱園」中工吞大補丸..

東森房屋中和環球加盟店強勢啟航

全台首家「海底撈個人鍋」選址高..

東森強勢插旗中台灣

9月不動產放款比率降至25.7..

汐止麥當勞撤出2年半回來了！　..

南二都熱門地段洗牌　新興區1條..

家樂福關店再+1！台中清海店傳..

七期千坪BMW保養廠基地倍增　..

換屋順序選錯「貸款剩5成」　專..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366