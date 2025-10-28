12億「陶朱隱園」不是最狂！　女董砸13.7億買「文華苑」居總價之冠

記者項瀚／台北報導

「陶朱隱園」17樓戶以12億元交易，但並不是史上單筆成交總價最高的豪宅。3年前，龍巖集團女董KELLY LEE以法人名義，豪砸13億7400萬元買下松山區豪宅「文華苑」次頂樓2戶，權狀廣達700坪。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

▲3年前，龍巖集團女董KELLY LEE以法人名義，豪砸13億7400萬元買下松山區豪宅「文華苑」次頂樓兩戶。（圖／記者項瀚攝）

「陶朱隱園」近期首度傳出成交，17樓戶以12億元交易，該戶面積300坪外加4車位，拆算單價近400萬元，成為全台最貴單價豪宅。

不過，單筆成交總價12億元不是史上之最。住商機構觀察實價登錄，盤整歷年來成交總價最高的北市10處豪宅社區，第一名是松山區的「文華苑」拿下。

2022年時，「文華苑」次頂樓2戶以總價13億7400萬元交易，買方為凱叡物業，也就是殯葬業龍頭龍巖集團董事長KELLY LEE家族。

▲北市歷年總價最高豪宅TOP10社區。（表／住商提供）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「文華苑」標榜五星級酒店式管理，外觀搭上獨特花崗岩，每戶皆規劃270坪起跳，在台北市已是可遇不可求等級的豪宅，近年鮮少出現交易，主因之一就是該豪宅只有28戶，但大多被富豪「集郵式」買光了。

據了解，光是國巨集團董座陳泰銘、精英電腦前董事長蔣東濬就各持有8戶，總計超過社區半數。陳炳辰表示：「該豪宅具富豪加碼加持，也讓其身價更鍍金，估每坪達230~250萬元行情，雖然與陶朱隱園有不小差距，但也是北市豪宅中的佼佼者了。」





▲北市各行政區億元豪宅交易量。（表／住商提供）

另外，住商觀察今年截至10月為止，北市總價逾億元的豪宅共計154筆，與去年同期共406筆相比，下滑幅度高達62.1%，其中高端市場買氣若撇除交易件數較少的文山區，以中山區下滑幅度達91.6%最大。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「北市高總價住宅交易量體明顯萎縮，顯示自去年9月央行第七波信用管制措施以後，加諸市場還有限貸等因素，億級豪宅市場遭遇毀滅式打擊，不僅高端客群出手謹慎，導致中古豪宅買氣重挫。」

賴志昶觀察：「品牌建商也棄守豪宅市場，今年以來億級以上豪宅新案屈指可數，預售豪宅交易量體持續下探，未來政策如無鬆綁，恐怕交易量難有起色。」

