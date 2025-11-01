ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市科技戰開打！建商導入智能機器人　500億商機爆發

▲▼ ＡＩ智能 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲缺工之下，台中建商未來新建案預計全面配置智能機器人，讓AI融入社區日常。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

AI科技浪潮從智慧醫療到旅宿應用，已不再是未來式。隨著行政院今年宣布推動「智慧機器人產業推動方案」，預計服務型機器人未來5年產值上看500億元，嗅覺敏銳的台中品牌建商已走在政策前端，逐漸將智能機器人服務視為「物業標配」。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著AI應用逐漸普及，建商不僅在建材與景觀上競爭，也開始比「科技含金量」。台中精銳建設近期宣布，從單元二的指標建案「精銳Garden One」開始，將智能機器人納入社區物業服務。

精銳建設客服部協理林姵圻指出：「導入智能後獲得住戶熱烈回饋，認為進而提高社區服務品質及效率，住戶對送餐機器人能夠自行搭電梯送餐更是特別新奇。」未來新建案預計全面配置智能機器人，讓AI融入社區日常。

精銳建設營造事業處總經理林谷聯也分享：「在房市景氣波動、同業紛紛縮減預算之際，我們反其道而行，持續強化品質與服務力，推動服務升級與智能化建築發展，打造房市的服務新標竿。」目前「Garden One」的住戶反應熱烈，尤其小朋友對這個能將外送送到家門口的「科技管家」充滿期待。

▲▼AI,台積電,聯發科,人形機器人,AI機器人。（示意圖／翻攝自X／NVIDIA Robotics）

▲服務型機器人未來5年產值上看500億元，嗅覺敏銳的台中品牌建商已走在政策前端。（示意圖／翻攝自X／NVIDIA Robotics）

另外，近期話題不斷的台中機捷特區新案「永尚謙玥」，也預告社區完工後將全面導入智能配送機器人服務。該建案基地達1646坪，公設空間步距較長，智能配送機器人能從信件、包裹到外送，自動送達家門前，大幅提升服務效率。

近年台中龍寶建設、惠宇建設已陸續導入智能機器人服務，住戶口碑都不錯。惠宇智能機器人包含自動叫梯、送包裹快遞、點餐，到家門口與電鈴連線，輸入密碼後取件。

中部「居之友物業」近期也投資上千萬，導入20台專業版智慧清潔機器人與10台智能配送機器人，推廣至台北、台中、台南等地區，協助社區進行送件、環境清潔等任務，宣告「人機協作」將成為未來社區管理新型態。

忠正物業集團總經理王俊傑表示：「提高社區管理效率、無接觸與即時配送等，都是智能機器人的特色，台中各品牌建商搶攻AI智慧宅商機，讓中台灣房市正式邁入『智慧住宅時代』，下一波房產競爭，將從建材、配備比拚轉為科技力。」

▲▼戶數,社區,規模,管理費,公基金,物業管理,信義房屋,台灣國際物業。（圖／記者陳建宇攝）

▲台中各品牌建商搶攻AI智慧宅商機，讓中台灣房市正式邁入智慧住宅時代，示意圖。（圖／資料照）

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：智慧科技台中房市智能機器人房地產革新AI時代

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市科技戰開打！建商導入智能機器人　500億商機爆發

AI科技浪潮從智慧醫療到旅宿應用，已不再是未來式。隨著行政院今年宣布推動「智慧機器人產業推動方案」，預計服務型機器人未來5年產值上看500億元，嗅覺敏銳的台中品牌建商已走在政策前端，逐漸將智能機器人服務視為「物業標配」。

26分鐘前

昔租金單價破萬還搶租　新崛江殘酷現況曝光

新堀江商圈1980年代崛起，曾是高雄最熱鬧的年輕人聖地，如今人潮不再。記者實際走訪，正對大統百貨五福店的五福路指標性店面，整排24間店面空置11間，空租率接近5成，專家坦言，雖然租金價格有所鬆動，但人潮流失、商圈轉移，大型店面出租依然難。

3小時前

周杰倫也逛過的「惡作劇天堂」　靠2類玩具屹立新崛江40年

走近「頑皮族整人玩具」，門口有隻碩大的黑色猩猩，堪稱鎮店之寶，一站就是40年，老闆娘丁明黛笑稱，它的頭髮被客人揪過無數次，嘴裡被塞過不知多少支菸，甚至好幾次差點被抱走，但見證整人玩具產業的起落興衰，也成為許多高雄人青春記憶裡的一部分。

3小時前

公股銀預測未來半年房市：買氣恐繼續萎縮

中央銀行推動第7波選擇性信用管制至今已超過一年，全台房市買氣仍顯低迷。展望明年上半年，公股行庫普遍預期，在政策與利率尚未鬆動的情況下，市場將持續呈現「交易量縮小、價格支撐、區域表現分歧」的態勢。

16小時前

台北「舊營區」要蓋220戶社宅！　預計2029年完工

國家住都中心28日舉辦台北市文山區「保儀安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。「保儀安居」為中央於台北市動土的第5處社宅，220戶居住單元預計2029年竣工，總工程經費約3億8,856萬，由中央全額投資興建。

17小時前

3.93坪「擠出3房1廳」還蓋旋轉樓梯　香港一家三口住宅驚呆網友

在寸土寸金的香港，每個空間都要極致利用。抖音網紅「湯姆港房」一段影片介紹觀塘一戶13平方米（約3.93坪）的超迷你房子打造出3房1廳的格局，除了廚房、衛浴，屋內還復刻豪宅才有的旋轉樓梯和扶手，讓一家三口入住。影片一出引發網友熱議，直呼神奇。

17小時前

【廣編】不畏房市寒冬！928檔期北市百億指標案「杜拜藝術館」登場

科達建築不畏房市冷！大巨蛋百億危老指標新案「杜拜藝術館」10/30宣布開賣，於阿樹國際旅店舉辦「全球百大名校CEO&超人氣女神團 VVIP名人賞記者會」，現場冠蓋雲集、星光熠熠，逾70位上市上櫃企業CEO、電視主播、時尚藝人、啦啦隊女神等貴賓出席，為建案站台熱身。

18小時前

婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿」　代書指2關鍵決定怎麼分

男星范姜彥豐突然毀滅性爆料，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿婚內出軌，並直指是王子（邱勝翊）介入破壞，風暴持續延燒，范姜透露，婚後雙方一起負擔的房產，是登記在粿粿名下，就有不少男性直言，「男生把房子登記老婆，不怕『草仔粿』嗎？」

18小時前

土城員和2號社宅完工！135戶近海山站招租時間曝

新北市土城區的「土城員和2號」社會住宅即將在近日完工，並且與「土城員和」社會住宅僅一路之隔，該案也是新北市規模最大的容積獎勵回饋社宅，可供135戶，滿足更多家庭的居住需求。

18小時前

陶朱隱園賣1戶「意義重大」　中工股價5天狂噴37%

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，經過了5個交易日，中工股價天天漲，狂噴37%，其中前3天漲停板。專家表示，「陶朱隱園」賣掉1戶的意義重大，接下來可能就會開始第2戶、第3戶。

19小時前

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

桃園房收租10年　報酬率低「想..

20年前每坪15萬元！　林口資..

曾被笑鬼城！「林淡三新」房價翻..

全台最大4245坪全聯掛招亮相..

3.93坪擠出3房1廳　一家三..

4.2億獵地行動！　永信建大股..

台北「舊營區」要蓋220戶社宅..

婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿..

買新房「附贈電子鎖」以為賺到！..

原燒高雄店全撤出　在地嘆：以後..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市科技戰開打！建商導入智能機..

昔租金單價破萬還搶租　新崛江殘..

周杰倫也逛過的「惡作劇天堂」　..

公股銀：半年內房市交易量恐再縮

台北「舊營區」要蓋220戶社宅..

3.93坪擠出3房1廳　一家三..

928檔期北市百億指標案「杜拜..

婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿..

土城員和2號社宅完工！135戶..

陶朱隱園賣1戶「意義重大」　中..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366