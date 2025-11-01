房市科技戰開打！建商導入智能機器人　500億商機爆發

▲缺工之下，台中建商未來新建案預計全面配置智能機器人，讓AI融入社區日常。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

AI科技浪潮從智慧醫療到旅宿應用，已不再是未來式。隨著行政院今年宣布推動「智慧機器人產業推動方案」，預計服務型機器人未來5年產值上看500億元，嗅覺敏銳的台中品牌建商已走在政策前端，逐漸將智能機器人服務視為「物業標配」。

隨著AI應用逐漸普及，建商不僅在建材與景觀上競爭，也開始比「科技含金量」。台中精銳建設近期宣布，從單元二的指標建案「精銳Garden One」開始，將智能機器人納入社區物業服務。

精銳建設客服部協理林姵圻指出：「導入智能後獲得住戶熱烈回饋，認為進而提高社區服務品質及效率，住戶對送餐機器人能夠自行搭電梯送餐更是特別新奇。」未來新建案預計全面配置智能機器人，讓AI融入社區日常。

精銳建設營造事業處總經理林谷聯也分享：「在房市景氣波動、同業紛紛縮減預算之際，我們反其道而行，持續強化品質與服務力，推動服務升級與智能化建築發展，打造房市的服務新標竿。」目前「Garden One」的住戶反應熱烈，尤其小朋友對這個能將外送送到家門口的「科技管家」充滿期待。

▲服務型機器人未來5年產值上看500億元，嗅覺敏銳的台中品牌建商已走在政策前端。（示意圖／翻攝自X／NVIDIA Robotics）

另外，近期話題不斷的台中機捷特區新案「永尚謙玥」，也預告社區完工後將全面導入智能配送機器人服務。該建案基地達1646坪，公設空間步距較長，智能配送機器人能從信件、包裹到外送，自動送達家門前，大幅提升服務效率。

近年台中龍寶建設、惠宇建設已陸續導入智能機器人服務，住戶口碑都不錯。惠宇智能機器人包含自動叫梯、送包裹快遞、點餐，到家門口與電鈴連線，輸入密碼後取件。

中部「居之友物業」近期也投資上千萬，導入20台專業版智慧清潔機器人與10台智能配送機器人，推廣至台北、台中、台南等地區，協助社區進行送件、環境清潔等任務，宣告「人機協作」將成為未來社區管理新型態。

忠正物業集團總經理王俊傑表示：「提高社區管理效率、無接觸與即時配送等，都是智能機器人的特色，台中各品牌建商搶攻AI智慧宅商機，讓中台灣房市正式邁入『智慧住宅時代』，下一波房產競爭，將從建材、配備比拚轉為科技力。」

▲台中各品牌建商搶攻AI智慧宅商機，讓中台灣房市正式邁入智慧住宅時代，示意圖。（圖／資料照）

