童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二　在地：還有1字頭

▲電子製造服務大廠「和碩聯合科技」28日正式於高雄大駁二開幕「亞灣數位轉型研訓基地」，打造南台灣第一研發中心。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣產業版圖再添重量級投資！電子製造服務大廠「和碩聯合科技」28日正式於高雄開幕「亞灣數位轉型研訓基地」，打造南台灣第一研發中心，周邊除了和碩，包括鴻海、信驊科技也都來了，信義房屋專家表示，大駁二範圍已成為科技巨頭新據點，區域房價明顯回升。

高雄市長陳其邁表示，亞灣是高雄智慧城市與淨零轉型的重要示範場域，這幾年吸引超過300家國內外企業進駐，形成完整的AI、5G與綠能產業生態系，未來將持續攜手中央與企業，打造台灣首座主權AI平台與Mega AI生態圈。

和碩董事長童子賢則指出，亞灣研訓基地將是公司在南部的第二研發中心，3年內預計投入約7億元，聚焦AI、5G、自動化與智慧製造等關鍵技術，並與高雄科技大學合作培訓專業人才，協助產業鏈數位轉型，這也是南台灣第一研發中心。他透露，未來將以高雄為基地，推動研發成果輸出東南亞市場。

除了和碩布局外，周邊已成為科技巨頭新據點。全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技選擇在香蕉碼頭設立研發中心、鴻海在駁二的高雄軟體研發中心，也已揭牌並正式啟用，帶動整個港灣生活圈的發展與房市話題升溫。

▲和碩董事長童子賢(中)表示，亞灣研訓基地將是公司在南部的第二研發中心，3年內預計投入約7億元。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店專案經理許育綺表示，該區屬於大駁二範圍，過去的鹽埕以老透天為主，屋齡多落在30年以上，土地屬於臨海軟地質，早年開發不易、建築成本偏高。然而隨著駁二特區、香蕉碼頭、哈瑪星等觀光廊帶成形，加上亞灣、高雄展覽館、高軟園區串聯成南高雄新軸帶，吸引不少建商搶進插旗，帶動區域房價明顯回升。

目前鹽埕區新案落在45~60萬元，10年內大樓單價約落在每坪38~45萬元，至於30年以上大樓，單價約14~16萬元；若是巷內透天，換算地價約70~80萬元，臨路具商業價值的透天店面，地坪單價約100~120萬元不等。

許育綺分析，鹽埕區房價逆勢上揚，不僅駁二是高雄文創與觀光的重要門戶，更因高軟園區與科技產業聚落成形，吸引返鄉青年與新創族群入住，區域生活機能與商業價值雙雙提升。

