看中桃園1500萬房！他「2原因」猶豫了　網一看搖頭：需求都不了解

▲原PO猶豫是否要買房。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人到了30歲上下，就會陷入「要不要買房」的兩難中。近日就有一名男網友坦言，自己在台北有房可住、存款約300萬，卻遲遲下不了手買房，主要卡在「買了就清空積蓄」與「住桃園太遠」兩大顧慮。貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「家裡台北有房子，猶豫要不要買房」為標題發文表示，他目前30歲，在台北工作、住家裡也沒有女友，資產約300萬，其中200萬是股票基金，活存100萬，近年還固定每月定期定額4萬投入0050，累積績效超過50%。

原PO透露，他現在很猶豫要不要買房，自己在桃園看上的房子約1300萬至1500萬元，若買下去，存款就幾乎歸零，連定期定額投資都得暫停。另個糾結的點是，若住桃園，通勤需1小時，但住在台北家裡，上班只要15分鐘。這讓他陷入矛盾，不買怕後悔，買了又怕壓力太大。

貼文曝光後，不少網友都認為，「為買而買，你一個人住要住多大間？自己的需求都不了解」、「桃園是相對便宜沒錯，但你沒有這個買桃園的需求」、「找不到你需要買房的原因，感覺你也只是跟我一樣看別人買就也想買」。也有網友表示，「你住台北然後在台北工作，到底買桃園幹嘛？其他朋友買可能是有需求，但如果你跟家人融洽，又還沒要結婚，我真的覺得買房太傻了，除非你確定他會漲，但誰敢確定」、「其實你有在投資，不一定要買房吧」。