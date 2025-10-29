ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

建商不開工、銀行不放款　建商曝房市陷「三不」僵局

▲▼ 興建中,預售屋,建案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲市場上「建商不開工、銀行不放款」的現象正全面蔓延。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市供給面寒風刺骨！中央銀行公佈9月建築貸款餘額，已連續3個月下滑、年增率更罕見轉為負值，為近9年首見，印證市場上「建商不開工、銀行不放款」的現象正全面蔓延。中部建商有感，「案子送半年還沒過！」，嘆銀行態度消極。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據央行資料，9月建築貸款餘額為3兆4311億元，較上月減少52.54億元，年減0.37%，為2016年11月以來首度轉負成長、近3個月累計減少93.65億元。業界解讀，這意味著建商融資意願大幅降溫，市場進入「不動、不借、不開工」的僵局。

一位中部建商透露：「手上2件合建案早在半年前就已送件，但貸款銀行拖到現在仍未覈準，還附加一堆銷售條件與自備比限制，導致資金調度卡死。」他無奈說：「現在不是沒案子，是銀行根本不想借。就算有客人願意買，行庫也在那邊消極審核，搞到建商都懶得談！」

▲▼預售屋帶看，示意圖,預售屋銷售,房屋銷售,買房,賣房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近月銷售預期轉淡、建材與施工成本上揚，不少開發商在等買氣回溫。（圖／記者陳筱惠攝）

大台中不動產公會理事長蕭成忠透露：「目前銀行、建商間出現雙方互不想見的冷戰格局，業者也反映案子條件越來越多，乾脆不借也不開工！」

他坦言：「主管機關希望錢流向自住，銀行自然不想放給建商，建商又覺得市場冷清、推案有風險，雙方都在退場。」
不少北部與中部中大型建商已決定放緩推案腳步，手上有地也選擇先觀望。加上近月銷售預期轉淡、建材與施工成本上揚，加上土地取得壓力仍大，乾脆先去化餘屋，等買氣回溫再動工」。

更有代銷大佬私下透露：「未來只接成屋案，手頭上目前預售案部分『認賠殺出』。」止損意味濃厚。

該名代銷大佬說：「若建築貸款緊縮延續，供給端將持續量縮，未來房市可能進入『慣性等待期』，就算買方端因新青安放寬略有回暖，但供給端未同步恢復，蛋白、蛋殼區短期內仍難見明顯反彈。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：房市建築貸款供給僵局台中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」　在地稱便宜：那戶並不凶！

被稱為「第一猛鬼大樓」的「錦新大樓」總計309戶，近1年每坪均價47萬元。不過最新交易的9樓戶僅成交35萬元，雖不是史上最低價，但也低於近期行情許多。在地人表示，該戶應無發生過非自然死亡，對於3字頭成交也頗為驚訝。

1小時前

冷市逆襲！地段實力+價格誠意　台中12期「勝美上安」熱銷衝榜

根據內政部統計，2025上半年全台建物買賣移轉棟數，創下近8年來新低。儘管房市整體一片冷清，但在台中12期仍竄起一股火熱買氣。區內新案「勝美上安」憑藉地段實力與價格誠意，逆勢開出紅盤，自5月公開以來持續熱銷，穩坐大台中成交榜前段班。

1小時前

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。

1小時前

建商不開工、銀行不放款　建商曝房市陷「三不」僵局

房市供給面寒風刺骨！中央銀行公佈9月建築貸款餘額，已連續3個月下滑、年增率更罕見轉為負值，為近9年首見，印證市場上「建商不開工、銀行不放款」的現象正全面蔓延。中部建商有感，「案子送半年還沒過！」，嘆銀行態度消極。

2小時前

開除濕機「人不能待在室內？」一票人誤會了　台電揭1關鍵：可以的

最近雨下不停，許多人以為除濕機與人不可以同時待在室內。對此，台電粉專解釋，只要多一步驟把濕度設定在55至65%之間，其實是可以安全共處的。另外，粉專小編也提醒，民眾外出時務必關機並拔插頭，使用時要接獨立插座、與牆壁或家具保持50公分距離，避免過熱或起火。

2小時前

百萬購屋族響應　591新建案購屋節掀討論熱潮

隨著新青安與換屋限制鬆綁，為低迷的房市注入一股暖流。為激勵買氣、鼓勵購屋族勇敢圓夢，591新建案於9月22日推出為期四週的「928全民購屋節」，週週送出10萬元購物金、天天抽5,000元現金，活動已於10月19日圓滿落幕。

2小時前

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

房市進入寒冬，「跌深」的區塊是危機還是轉機？最新一集《地產詹哥老實說》邀請台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中、中信房屋研展室副理莊思敏剖析六都房價跌深區，特別點名台中大肚區、大甲區、北區，以及高雄林園區、鼓山區。

3小時前

月薪5萬也不夠！　一表揭六都「買房殘酷真相」

月薪5萬元，在六都買房仍相當困難！北市需長達20年才能存夠自備款，新北市也需13年，即便在房價相對親民的桃園、台南與高雄，至少也需10年。此外，就算存夠自備款，還有相當沉重的貸款。

3小時前

高雄苓雅1400坪都更　近輕軌、捷運黃線Y13站

高雄市交通局日前舉辦「林德官段公辦都更案」招商說明會，該基地交通便利，周遭有輕軌，未來還將設置捷運，且鄰近三信商圈和市府特區，生活機能完善，預計投標截止日是12月22日。

17小時前

中國9月房價又跌　一線城市難倖免！新屋、中古屋全面走低

中國國家統計局20日公布最新數據指出，全國70個大中城市9月份房價普遍下滑，不論新建住宅或中古屋，價格均較8月下降。不過，與去年同期相比，整體跌幅已有所收斂。

18小時前

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒..

月薪5萬也不夠！　一表揭六都「..

開除濕機「人不能待在室內？」台..

長孫想賣嘉義祖厝「老家炸鍋」嘆..

12億「陶朱隱園」不是最狂！　..

童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二..

不再是六都唯一沒捷運！　藍線最..

家樂福關店再+1！台中清海店傳..

全台首家「海底撈個人鍋」選址高..

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃..

ETtoday房產雲

最新新聞more

內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」..

冷市逆襲！「勝美上安」熱銷衝榜

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC..

建商不開工、銀行不放款　建商曝..

開除濕機「人不能待在室內？」台..

百萬購屋族響應　591新建案購..

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃..

月薪5萬也不夠！　一表揭六都「..

高雄苓雅1400坪都更　近輕軌..

中國9月房價全下滑　一線城市也..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366