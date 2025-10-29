建商不開工、銀行不放款　建商曝房市陷「三不」僵局

▲市場上「建商不開工、銀行不放款」的現象正全面蔓延。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市供給面寒風刺骨！中央銀行公佈9月建築貸款餘額，已連續3個月下滑、年增率更罕見轉為負值，為近9年首見，印證市場上「建商不開工、銀行不放款」的現象正全面蔓延。中部建商有感，「案子送半年還沒過！」，嘆銀行態度消極。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

根據央行資料，9月建築貸款餘額為3兆4311億元，較上月減少52.54億元，年減0.37%，為2016年11月以來首度轉負成長、近3個月累計減少93.65億元。業界解讀，這意味著建商融資意願大幅降溫，市場進入「不動、不借、不開工」的僵局。

一位中部建商透露：「手上2件合建案早在半年前就已送件，但貸款銀行拖到現在仍未覈準，還附加一堆銷售條件與自備比限制，導致資金調度卡死。」他無奈說：「現在不是沒案子，是銀行根本不想借。就算有客人願意買，行庫也在那邊消極審核，搞到建商都懶得談！」





▲近月銷售預期轉淡、建材與施工成本上揚，不少開發商在等買氣回溫。（圖／記者陳筱惠攝）

大台中不動產公會理事長蕭成忠透露：「目前銀行、建商間出現雙方互不想見的冷戰格局，業者也反映案子條件越來越多，乾脆不借也不開工！」

他坦言：「主管機關希望錢流向自住，銀行自然不想放給建商，建商又覺得市場冷清、推案有風險，雙方都在退場。」

不少北部與中部中大型建商已決定放緩推案腳步，手上有地也選擇先觀望。加上近月銷售預期轉淡、建材與施工成本上揚，加上土地取得壓力仍大，乾脆先去化餘屋，等買氣回溫再動工」。

更有代銷大佬私下透露：「未來只接成屋案，手頭上目前預售案部分『認賠殺出』。」止損意味濃厚。

該名代銷大佬說：「若建築貸款緊縮延續，供給端將持續量縮，未來房市可能進入『慣性等待期』，就算買方端因新青安放寬略有回暖，但供給端未同步恢復，蛋白、蛋殼區短期內仍難見明顯反彈。」

