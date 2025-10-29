內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」　在地稱便宜：那戶並不凶！

▲被稱為「第一猛鬼大樓」的「錦新大樓」總計309戶，交易頗為頻繁。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

被稱為「第一猛鬼大樓」的「錦新大樓」總計309戶，近1年每坪均價47萬元。不過最新交易的9樓戶僅成交35萬元，雖不是史上最低價，但也低於近期行情許多。在地人表示，該戶應無發生過非自然死亡，對於3字頭成交也頗為驚訝。

被稱為「第一猛鬼大樓」的「錦新大樓」經常躍上媒體版面，觀察其房價，近1年每坪均價47萬元，近幾筆交易也大多落在45~55萬元間，社區歷史最低價則為25萬元。

不過，近期實登揭露，13樓戶以311萬元成交，權狀8.76坪，換算單價35.5萬元，行情出現明顯回落。且該筆交易未備註為特殊交易，經查謄本買方為謝姓自然人，登記在內湖。

「錦新大樓」主委周朝陽表示：「據我了解，這一戶過去沒發生過非自然死亡，2010年的情侶雙屍案也非在該樓層發生，不知道為何成交那麼便宜。」另外，詢問多位該社區受委託的房仲，也都表示不清楚該戶狀況。

▲「錦新大樓」近10筆交易紀錄整理。（圖／記者項瀚攝）

鑫創資產總經理黃瑋諭推測：「該戶成交特別便宜的可能原因有3，首先是該戶或隔壁戶曾發生很『特別』的事情，據規範若該戶為凶宅，只需告知買方，外人不見得會得知。」

黃瑋諭接著表示：「第二個可能原因是原屋主財務狀況不佳，急著脫手變現，該社區是相當特殊的社區，向銀行貸款較有難度。第三則可能是關係人交易，這一點也沒有強制要在實價登錄上揭露。」

大家房屋台北雙連捷運加盟店東王國榮表示：「該區套房社區多，由於八大行業林立，因此租賃需求強，且租客的付租能力相對高，以屋況不錯的物件來說，每月可租到2~2.5萬元，而錦新大樓雖然狀況比較特殊，但也有1.6萬元左右行情。」

若以該戶成交的311萬元、每月1.6萬元租金計算，租金年投報率高達6.1%。王國榮表示：「該區套房的買方大多是投資收租客，尤其是錦新大樓這種比較特殊的社區，除了租金收益，買方還會著眼未來的重建機會。」

