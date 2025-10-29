從營收掛蛋到大規模售地　三地集團：施工交屋如常





▲三地集團營運範圍涵蓋廣泛，包括土地開發、房地產、交通運輸、飯店、食品、油品、能源產業，創辦人鍾嘉村（右3）捲入光電弊案疑雲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三地集團鍾家大規模釋地，引來外界揣測該公司可能會因財務問題，導致建案停工，或影響交屋進度，三地證實，售地用來增加現金水位，對建案毫無影響。對此，專家分析，此次釋出的土地多為鍾家個人或非上市公司體系的土地，應為短期財務調整。

三地集團創辦人鍾嘉村因捲入光電弊案疑雲，且涉及違反《證交法》等，日前遭高雄地院裁定羈押禁見。加上，三地開發8月發布重大訊息公告，揭露連續4個月營業收入為零，引爆不少預售案已購客質疑集團財力，在建案是否能如期完工。

已購客鄭小姐向記者表示：「我買的案子工程期已經進入收尾了，很擔心無法如期交屋，也有打電話去問案場。幸好他們有些土地資產可以出脫，應該撐得下去？」

針對營收0進帳，三地開發表示：「因建設業營運週期較長，興建需3~7年，0營收屬於產業特性使然，未來會加強推案量及每年結案量的規劃與控制，透過案量管控讓每年度營業收入波動減小，維持一定水準。」

▲鍾家近日大規模釋出土地，在南北房地產市場投下震撼彈後，市場隨即揣測，是否與建案資金鏈相關。（圖／記者張雅雲攝）

然而鍾家近日大規模釋出土地，在南北房地產市場投下震撼彈後，市場隨即揣測，是否與建案資金鏈相關，也讓外界擔憂，旗下正在興建的7場艾美系列建案，是否會因此而影響施工或未來交屋進度。

三地集團副董事長李宗熹透露，這波處分土地的主因是「提高現金水位」。各建案均照常施工，即將完工的建案如「艾美巨蛋」也將進入對保階段，按既定交屋時程持續進行。

案名 位置 預計完工時間 艾美館NO8 台南安南區 2026年 艾美首馥 高雄三民區 2027年 艾美藏 高雄林園區 2029年 艾美松 高雄三民區 2030年 艾美御之苑 台南中西區 2030年 艾美柏 高雄仁武區 2030年 艾美國際城 高雄三民區 2031年

▲三地集團在建工程。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀研判，這次出售的多是個人名下土地，用途是補足個人現金流，不會牽連上市公司的建案體系。他也透露，市場普遍認為這波處分屬於短期財務調整，「就是個人資產變現，重點在於現金調度，不是建案出問題。」

有上市建商坦言，目前高雄確實出現停工潮，主要是卡在高雄近期的「土方之亂」，因土方無法清運而被迫停工，凡是地下室正在開挖的工地都得先暫停，與個別建商財務並無直接關聯，「蓋到一半的不會停，不用亂猜。」

不過市場仍在密切觀察該集團後續動向，但多位房市人士均認為，這波動作屬於財務調整，停工機會不大。

