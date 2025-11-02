3年前流標再出擊！　橋頭10公頃產專地標租向大廠招手

▲橋科年底即將完工，加上該地鄰近高雄都會公園及岡山本州工業區，能串聯周邊區域的半導體相關產業。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣半導體S廊帶效應持續發威，國土署再度釋出高雄新市鎮1期橋頭「後壁田段374地號」產業專用區的標租及設定地上權案，該案3年前曾經流標，此次再度捲土重來，專家分析，輕資產模式大受歡迎，可望吸引大廠積極搶標。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為活化高雄新市鎮土地、帶動地方產業升級，內政部國土署表示，釋出高雄新市鎮第一期發展區內10.48公頃的產業專用區土地，開放標租至2026年2月26日。

國土署表示，此次標租案預定於2026年3月2日開標，土地建蔽率60%、法定容積率達400%，租期長達70年，其土地可供養生醫療、工商展覽、創新產業或營運總部以無污染或低污染等產業進駐使用。

根據公告，地上權權利金為26億7780萬元，年租金為1500萬元。而這也是該筆土地自2022釋出流標後，再度重新招標。

高雄市不動產建築開發商業公會榮譽理事長陸炤廷表示，橋科年底即將完工，加上該地鄰近高雄都會公園及岡山本州工業區，能串聯周邊區域的半導體相關產業。

且橋頭科學園區內已有多家廠商預計進駐，包括智崴資訊、新特系統、鈦昇科技、華騰、鴻華先進、凱舟等廠商已在同步建廠，預計於年底啟用部分設施，加上鄰近台積電設廠的南科楠梓園區，地段堪稱精華。

▲此次標租案預定於2026年3月2日開標，土地建蔽率60%、法定容積率達400%，租期長達70年。（圖／國土署提供）

住商不動產高雄農16文信加盟店執行長林治域分析，近年政府「打住不打商」政策方向明確，讓這類地上權產業用地，成為科技大廠的兵家必爭之地。尤其台積電、日月光等科技巨頭及其供應鏈，不用一次付出龐大資本買地，只要用租的就能卡位。

林治域說：「科技業現在重點是『輕資產』，完全不要把資金卡死在土地成本上，當然願意進駐。」

更關鍵的是，該地區容積率高，雖不能興建住宅，但可打造高科技廠辦、先進製程廠房、研發中心或企業總部，林治域分析，隨台積電帶動的產業鏈持續外溢，帶來大量設備、材料、工程、生產支援等廠商，「這塊地位置好、需求穩定，又是科技業最愛的地上權模式，市場討論度已跟前一波流標完全不同，可望吸引大廠積極搶標。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」