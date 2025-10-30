寶咖咖多案祭「破壞價」搶客　同行無奈：賣到沒朋友





▲聚佳建設潭子區新案「聚佳豐美」主攻住進14期生活圈、4字頭價格搶市。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房市氛圍轉趨觀望時，擁有70餘子品牌的市場派建商寶佳機構，在各地開出「破壞價」搶市，觀察台中實價登錄，預售案買氣慘淡，但寶佳機構旗下不少個案卻逆勢開出不錯成績，不僅自住客會比較，也引得在地建商同樣關注。

北台中部分，聚佳建設潭子區新案「聚佳豐美」主攻以4字頭價格住進14期生活圈，而同樣是寶佳機構旗下的和峻建設，在北屯機捷特區也將推出新預售案，同樣開出4字頭價碼，引起關注。

以「聚佳豐美」為例，雖位於潭子門牌，但擁有三面臨路2107坪基地，地理位置正好介於14期重劃區與機捷特區間，目前實登均價僅41萬元，現場專案經理許智堯指出：「目前賞屋族全是自住型，基地優勢就是房價的凹陷區，客層多為北屯、北區客，潭子在地客並不算多，主要仍是在價格優勢下選擇買近14期，住進14期生活圈。」

▲這類策略性降價案，對區域房市的買氣與價格走勢具有指標意義。（圖／記者陳筱惠攝）

南台中部分，則有櫻花建設打頭陣，烏日區「櫻花大綻」以成交均價45萬元，搶進百組成交量。南區「和瑞文心樂章」也以均價51萬元，成功吸引百組成交。外圍地區如海線沙鹿「勝美向上」、梧棲「協勝港心」則是直接祭出2字頭價碼。

不過寶佳機構開賣價格低於行情，也相對「賣到沒朋友」。業內指出，低於行情的「破壞價」雖吸引首購族，但目前市場氛圍冷卻，可能迫使其他建商調整價格以維持競爭力，但大部分開發商並沒有寶佳機構的「購地資金、囤地基礎、先建後售」，對房市健康與價格穩定不一定有正面效果。

