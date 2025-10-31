1516萬人朝聖公益商圈　觀光霸主中古屋成搶手貨

▲公益路商圈串連勤美綠園道、科博館、國美館等知名地標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市觀光人潮洗牌，交通部觀光署公布2025年1~8月台中市觀光景點人潮數據，公益路商圈以1,516萬到訪人次奪冠。信義房屋專家表示，公益路的中古屋產品因實際使用坪數高、總價相對可控，加上周邊機能發達，成為此區難以取代的主力產品。

公益路商圈以臨路型、中大型主題餐廳聞名，擁有知名老店與餐飲品牌，被譽為「台灣的餐飲華爾街」。不僅商圈發展成熟、生活機能完善，除了吸引遊客，也成為台中自住族群最青睞的居住區域之一。

信義房屋中二區協理王聖憲指出：「公益路商圈串連西區與南屯兩大行政區，連接台灣大道、文心路等主要幹道，沿線擁有勤美綠園道、科博館、國美館等知名地標，以及七期重劃區的豐富育樂機能。」

▲公益路的中古屋產品因實際使用坪數高、總價相對可控，加上周邊機能發達，成為此區難以取代的主力產品。（圖／記者陳筱惠攝）

而信義房屋公益忠明店經理蔡侑臻分析：「公益路商圈的主力房市交易產品以屋齡15至25年的中古電梯大樓為主。兩房含車位的物件總價約在1300~1600萬元，三房則約1700~2200萬元，單價約38~45萬。」

雖要視社區、屋況及格局差異，但蔡侑臻認為：「相較於新建案多為預售階段，標準單價達60~70萬元，公益路的中古屋產品因實際使用坪數高、總價相對可控，加上周邊機能發達，成為此區難以取代的主力產品。」

▲公益路商圈新建案多為預售階段，標準單價達60~70萬元，相較之下中古屋有房價優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

蔡侑臻進一步指出：「捷運藍線途經台灣大道已動工，公益路被認為是未來受惠區段之一，區域內擁有大新國小、大業國中等知名學區，醫療與文化資源齊備，吸引重視居住品質的自住族群；此外，觀光資源吸引不少外地客遷居或購置度假宅，成為房市需求穩定的因素之一。」

