南陽街商圈洗牌　「藥妝店取代補習班」砸4308萬租金卡位

記者項瀚／台北報導

隨少子化，北車補習街商圈洗牌，補教業家數減少，其中老字號的「北一補習班」撤出南陽街原址，改由康是美進駐。租金價碼也曝光，康是美簽下10年租約，換算下來總租金達4308萬元。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康是美進駐北車補習街透店，簽下10年租約，租金總金額達4308萬元。（圖／記者項瀚攝）

北車商圈「補習街」的老字號補習班「北一補習班」撤出南陽街原址，其為2間透店打通合併，現已由康是美接手進駐，租金價碼也曝光。

據實價登錄資料，該店面坪數登記47.5坪，每月租金33萬元、每年396萬元，租期10年，並附有漲租機制，換算10年下來總租金達4308萬元。

在地房仲、誠忠不動產總經理黃耿彬表示：「近年隨少子化、雲端科技普及，北車補習街商圈也出現大洗牌，補教業者家數明顯減少，取而代之包括平價美食、手搖飲、網紅店等等。」

不過，黃耿彬表示：「補習街商圈人潮還是很多，學生就算沒在這補習，還是會聚集到這邊吃東西，此外周圍還有不少上班人口，因此店面空置率仍低，就像這次一有空店面釋出，就吸引大型連鎖零售品牌進駐。」

至於租金價碼，黃耿彬指出：「康是美承租的店面，實登登記47坪，但1樓實際使用面積約可達78坪，以月租金33萬元換算下來，單價約4200元，符合行情。」

▲北車商圈補習街上的透店小檔案。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯觀察：「補習街屈臣氏開業多年，生意一直不錯，顯示此業種在區域具有市場，且本次討論的店面雖不是位於三角窗，但週遭客流量穩定，租金價位合理，都是吸引康是美進駐的原因。」

邱鼎峯補充：「這兩間合併透店，在去年以約3.7億元被開發商收購，但與康是美簽下10年租約，顯示區域整合還需要一段時間，未來改建住宅或微型商辦，都有一定的市場需求。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」