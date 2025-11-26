最強蟑螂殲滅術！專家曝「2神招」秒滅光：等著收屍

▲蟑螂可能是最讓人嫌惡的居家害蟲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

不少人家中都曾面臨蟑螂問題，即使每天勤於打掃，廚房或浴室等處仍會冒出小蟑螂，讓人不堪其擾。對此，中醫芳療師李淳廉即分享2種簡單又天然的滅蟑方法，不僅衛生安全無虞，還能有效降低蟑螂出沒。

李淳廉在健康節目《健康零距離》中表示，在家裡看到蟑螂，千萬不要直接用腳踩踏，以免造成細菌在室內擴散。她建議可利用日常生活中常見的洗髮精、洗碗精或洗衣精等含有乳化劑的清潔用品，加點水後製成「泡泡水」，噴灑在廚房、流理台周邊或蟑螂經常出沒的角落，當蟑螂爬過去時，牠的腹部接觸到起泡劑時，就會迅速死亡。李淳廉胸有成竹的說，「明天等著收屍吧！牠全部翻過來、翻肚，速度非常快。」

除了泡泡水，李淳廉也推薦使用天然植物「左手香」（又稱到手香）作為驅蟲利器。她指出，左手香的葉子與莖部皆富含香氣與油分，尤其莖越粗含油量越高，驅蟲效果也越明顯。建議剪下整段枝葉，放置於流理台下、高溫潮濕或有食物氣味的地方，就能有效驅離蟑螂與蜘蛛等害蟲。

▲中醫芳療師李淳廉推薦左手香可消除家中蟑螂。（圖／翻攝YouTube／健康零距離）

不過她也提醒，左手香雖適合在家庭栽種，但務必要種在室外，不要放置在室內當盆栽，因為泥土容易吸引蟲卵與蚊蟲孳生，若放在室內反而可能引來其他問題。

左手香在台灣是家喻戶曉的民俗植物，不少人會在陽台或院子裡種上一兩盆。它的葉片厚實、毛絨絨的，一搓揉就會散發出獨特的香氣，聞起來帶點薄荷、香茅又有點像藥草的味道。