20年前每坪15萬元！　林口資深建商：雙北外溢客「逐漸消失」

記者項瀚／台北報導

20年前林口房價每坪僅15萬元，現在最核心的A9站最高已達8字頭，南勢地區也站上6字頭，「便宜」已不是雙北客到林口買房的主要因素。深耕林口20年的建商老董觀察，林口現在的買盤以4大族群為主力。

▲林口最核心的A9站房價最高已達8字頭，南勢地區也站上6字頭。（圖／記者項瀚攝）

20年前林口每坪房價僅15萬元，這些年來逐步上漲，觀察現在最精華的A9站周邊已站上7字頭，甚至有個案達8字頭、逼近9字頭，相當驚人。

另外，林口房價比較親民的南勢地區，隨人口進駐，開發逐漸到位，已有新案成交站上6字頭，區內指標個案包括「帝一院」即將公開，每坪開價61~63萬元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，早期大家常在說「林三淡」鬼城，也就是林口、三峽、淡水，其中林口脫胎換骨最顯著，在機場捷運、大型商場等機能進駐後，未來還持續有國際級建設，翻轉林口在新北市的地位，人口也持續進駐。

何世昌表示：「現在林口成為新北市最有錢的行政區，新北最富里的南勢里就在林口，且隨房價水漲船高，過去雙北客因為林口便宜搬到林口，現在已漸漸沒有這種現象了，會搬到林口買房，『便宜』已不是最大誘因。」

▲加茂機構董事長邱志揚深耕林口20年，推出一系列「帝」字輩建案。（圖／記者項瀚攝）

深耕林口20年的加茂機構董事長邱志揚觀察：「現在林口的買盤主要來自4大族群，除了林口在地人外，還有多年前搬入的林口的客戶，隨屋齡步入10年、20年，加上家庭人口增加，具有在地換屋需求。」

邱志揚表示：「第三是為了工作移入的年輕人，林口近年發展快速，就業人口大幅增加，未來還有工一工業區的科技廠、東森媒體園區辦公人口進駐，預期這樣的購屋客戶群還會持續增加。」

邱志揚表示：「第四則是為了學區的客戶，林口是全台國際學校資源最集中的區域，包括康橋、馬禮遜等等。」

