預售屋反轉！專家曝「空頭號角響起」：央行打房不會鬆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市吹起冷風，最新國泰房地產指數顯示，全國可能成交價為每坪57.62萬元，已連續兩季下跌，顯示預售屋市場正式反轉。房產專家何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」指出，這波趨勢意味著市場已進入空頭階段，不過跌幅有限，恐怕仍難撼動央行的打房決心。

何世昌在粉專表示，「預售屋市場反轉確立，已轉為空頭市場。」但他也點出，七都房價表現仍有意外，中南部三都反而上漲，推測與「低總價、高單價、小宅建案」有關。而台北市更是寫下歷史新高，他笑稱「天花板簡直沒有極限。」

至於央行是否會鬆綁第七波選擇性信用管制？他直言，由於跌幅實在太低，可能難以扭轉央行理監事打房的意志。預估第四季鬆綁的機率「低於五成」。他提醒，不動產業者別以為「跌一點」是好事，因為這只會拉長央行的觀察期，「成交量縮的市況暫時不會有所改變。」

留言區也掀起熱議，「房市多空全憑政策意志，其他都無三小朋友路用！」「12月應該不太會動，如果數據持續往央行要的方向，明年上半年才有機會調整。」

其他網友則看法兩極，有人認為「過去太寬鬆造成的業障還沒消完」、「國安護股市、央行打壓房市」、「房是央行寬鬆炒的，現在流動性被掐死也是央行弄得」；也有人酸說：「好的，再來第八波信用管制」、「政府該多在中南部釋出平價建地，吸引人流動，平抑土地成本壓力。」

從專家到網友一致認為，這波房市多空仍繫於政策，「成也央行，敗也央行」，接下來市場走向，全看央行怎麼出牌。