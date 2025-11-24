房客把租屋處住成「垃圾場」家具幾乎全壞　房東一看大驚

▲屋內堆積許多雜物，髒亂不堪，宛如垃圾堆。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名房東透過TikTok平台發影片控訴，原本乾淨整潔、家具齊全的房子被房客硬生生住成一座「垃圾屋」，室內堆滿塑膠袋、衣物和紙箱，幾乎所有通道都被堵死，連床墊上都塞滿垃圾，屋況慘不忍睹。房東見狀感到相當震驚並要求房客搬家，沒想到對方反嗆要報警，讓他氣炸直呼「妳就打吧，這房子是我們的！」

星洲網報導，房東宣稱當初之所以會上門查看，是因為水電費帳單異常暴漲，但萬萬沒想到，一開門映入眼簾的竟是這種驚人景象，原本提供給房客使用的家具幾乎全部損壞，被房客弄得滿屋垃圾，髒亂不堪。更讓房東頭疼的是，儘管已通知該房客必須搬離，對方卻拒絕，並搬出「自己是殘障人士，無處可去」的說詞，甚至威脅要報警。

▲▼房客拒絕搬離，威脅房東要報警。（圖／翻攝自TikTok）

房東透露，這名房客已經租了兩年，早已多次退讓，像是接受對方遲繳房租，還曾代墊積欠的水電費，當初押金也只收了1500令吉（約新台幣1.1萬元），對於房客所有這一切的行為深感失望。當地警方已介入處理，並限期房客1至2周內要搬離，否則房東將正式申請強制驅逐。

消息一出引發部分網友討論，許多人紛紛批評房客的行為實在太不負責任，同時也對房東的遭遇深表同情，留言提到「怎麼會變成這樣……是懶惰嗎」，還有網友猜測房客可能患有囤積症。