新北「危樓580專案」首案招商成功！　預計開工時間曝



▲更新後模擬圖，未來實際依都市更新審議核定為準。（圖／翻攝自新北住都中心）

記者陳香菱／綜合報導

新北市府推動的「危險建築物580專案計畫」首案招商成功！新北住都中心指出，「土城清水案」已於10月30日完成綜合評選，由漢皇集團旗下的漢吉建設取得最優申請人資格，預計114年12月完成簽約，於118年開工、122年可望取得使用執照。

住都中心表示，「土城清水案」基地位於明德路一段、明德路一段20巷、延吉街296巷及金城路二段所圍街廓，面積約1,157坪，本次以「迴家．進行式」為構想，透過都市更新改善居住環境，重塑社區與土地間的深厚連結，找回屬於在地的溫度與家鄉味。

住都中心指出，與新北市政府共同推出的「危險建築物580專案計畫」，是協助轄內海砂屋、耐震不足及0403震損紅黃單等危險建築物社區加速重建。而「土城清水案」於113年4月經評估為0403震損紅單危險建築物，隔月社區隨即自行整合向中心申請580專案計畫，不到一年，經兩次意願調查後，同意比率超過80%，於114年6月公告招商，順利成為580專案計畫首宗招商成功案件。

住都中心強調，此案五大核心理念為「街廓重構、住宅安居、生活串聯、永續再生、地標再造」，打造安全舒適、世代共榮的住宅環境，將延吉市場、公園綠帶與社區步道串聯，形塑便利宜居的完整生活圈。未來計畫將興建1幢2棟RC構造，地上16層、地下4層全新大樓。