黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買方「一毛都沒殺」4300萬接手　

▲黃子佼的「秘密基地」以4300萬元出售，是一間位於新生北路二段巷內的華廈6樓。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

藝人黃子佼捲入「#Metoo」風波，沒了收入，並得面對官司及相關賠償。先前傳出他的69.1坪「秘密基地」以4300萬元低價求售，該處疑似就是他3段「自毀式」影片的錄製地點，位置就在他新生北路上億豪宅旁，近期實登揭露賣掉了，且成交價就是4300萬元，等於買方一毛錢都沒有殺。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝人黃子佼捲入「#Metoo」風波後，瞬間沒了收入，還得面對官司及相關賠償。今年6月，媒體爆出黃子佼以4300萬元低價求售「秘密基地」，根據當時房仲平台刊登照片，該處疑似就是2023年黃子佼在臉書發布3段「自毀式」影片的地方。

黃子佼的「秘密基地」為屋齡14年的7層華廈，社區名為「晶華官邸2」，位於新生北路二段巷內，也就是在黃子佼上億元豪宅「台北一號院」旁。

當時媒體報導，黃子佼「台北1號院」住處所有權人登記住址，正位於這戶「秘密基地」中，不過這戶「秘密基地」的所有權人卻並非黃子佼，而是另一名陳姓女子。

▲黃子佼的「秘密基地」就位於他上億豪宅「台北一號院」的旁邊。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，這間「秘密基地」賣掉了，成交總價就是4300萬元，等於是買方一毛錢都沒有殺價。該戶為6樓戶，格局3房2廳2衛1陽台，權狀69.1坪，含3個倉儲式車位，拆算單價70.7萬元。

經查《591房屋交易網》，該戶廣告刊登資訊已下架。經查謄本，該戶買方為詹姓氏自然人，身分證為K開頭，戶籍在苗栗縣，地址則登記在羅斯福路五段，完整門牌隱蔽。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「實務上，開價即成交價的案例不多，尤其在當前房市空頭、完全的買方市場中，普遍仍會以10%以上的議價幅度，因此該戶以4300萬元順利成交，主要還是顯示出賣方誠心，甚至可能急於出售。」

莊思敏指出：「而攤開晶華官邸2實登紀錄，2022年有多筆成交單價就已來到62~70萬元，而本次6樓戶在附帶裝潢的情況下，成交單價70萬元，屬實是略偏低的價碼。」

▲「晶華官邸2」實價登錄成交整理。（表／記者項瀚製）

大家房屋台北雙連捷運加盟店東王國榮表示，「晶華官邸2」是一個規模相當小的社區，基地僅67坪，公設比高，但由於採一層一戶，可享有梯廳空間，加上屋齡不舊，以中山區新生北路的地段來說，成交7字頭以上合理。

觀察「晶華官邸2」2樓戶含車權狀61.7坪，以5380萬元求售，從此開價來看比本次出售的6樓戶高出不少，顯示出其他屋主的高期待值。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」