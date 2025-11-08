民間地主鐵板一塊！　大型量販店獵地轉向地上權

記者陳筱惠／台中報導

隨著土地價格節節高升，觀察近期量販業者在全台拓點策略也悄悄轉向。除了向民間地主租地外，政府釋出的地上權開發案，正成為大型量販店的新據點來源。像是家樂福文心店與好市多南屯、北屯店，皆為向台中市政府標下公有地地上權所開發的代表案例。

▲隨著土地價格節節高升，觀察近期量販業者在全台拓點策略也悄悄轉向。除了向民間地主租地外，政府釋出的地上權開發案，正成為大型量販店的新據點來源。（圖／記者陳筱惠攝）



近期全聯在干城重劃區的建物外觀完工、招牌上架，將以全台最大複合式旗艦店之姿登場，5年前5.81億元標下基地面積約2012坪地上權，如今開始收成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「相較於向民間地主租地，政府地上權具備穩定性高與契約保障等優勢。」。他進一步表示：「民間租地難免有漲租或不續約風險，但地上權的年限通常長達50年，甚至70年，合約條件明確，租金計算公式透明，能讓企業更精準掌握租賃成本。」

▲對量販、零售通路而言，土地並非主要獲利來源，現金周轉與營運效率才是核心。（圖／資料照）

卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘分析：「對量販、零售通路而言，土地並非主要獲利來源，現金周轉與營運效率才是核心。過去量販店若選擇購地自建，往往需投入巨額資金『養地』，資金佔用壓力大。」

楊祥銘表示：「但地價越來越高昂，透過地上權承租，能省下龐大購地成本，保留更多現金投入展店或系統升級，『從營運角度看，確實是更劃算的策略。』」

此外，政府地上權案地主單純，洽談只需面對單一公部門視窗，流程與民間多地主協商相比更有效率。不過相比市區土地稀缺，楊祥銘表示：「多數地上權基地位於重劃區，土地形狀方正、可規劃性高，吸引不少企業積極評估。」

▲隨著市區素地稀缺、地價高漲，地上權開發逐漸成為量販業新戰場。（圖／資料照）

陳定中指出：「像統一集團近年也標下政府地上權，用來開發複合式商場，就是這樣的案例。這不只是成本考量，更是一種風險控管策略。」

隨著市區素地稀缺、地價高漲，地上權開發逐漸成為量販業新戰場。業界預期，未來將有更多大型零售與連鎖餐飲業者，轉向政府標售地上權，以「不買地」的方式實現長期經營佈局。

