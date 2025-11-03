慘！國產署招標地上權　北中南僅1筆標脫

▲國有財產署3日舉行設定地上權招標，北中南共14標，最終僅標脫1筆。（圖／翻攝自國有財產署）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷，地上權土地也跟著乏人問津。國有財產署3日舉行設定地上權土地招標，北中南共14標，最終僅標脫1筆，標脫率7.14%，大潑地上權買氣冷水。而此次唯一標出的1筆，位於新竹湖口，由振崑汽車以接近底價、4800萬元得標，專家分析，買氣冷到不行。

今年第4批國有地上權共釋出14筆土地，從北到南都有，年限均為70年，合計權利金底價約40億元。今日開標結果，僅新竹標脫1筆，標脫率7.6%。

該筆土地位於新竹湖口成功路928巷旁，基地面積為991.9坪，底價4795萬5960元，引來2組人馬搶標，也是今日唯一有投標人的標號，最後由「振崑汽車車體公司」以溢價0.21%得標，僅加價10萬元，得標價4805萬5960元也相當逼近底價，換算土地價格4.84萬元。

中信房屋延平站前加盟店店長蘇世杰表示，該區2筆土地為特定農業區內的丁種建築用地，建蔽率達70%、容積率為300%。該地段鄰近湖口王爺壟市地重劃區、湖口火車站與台1線，周邊產業聚落，交通便利，整體條件優越，的確是很有開發潛力的投資標的。

蘇世杰進一步說明，地上權的價格通常約為市價的5~7折，近年湖口地區同類型土地交易量並不多，市場行情價約在每坪10萬元左右，而本案單價僅為每坪4.8萬元，價格也算略低區域行情，研判應以自用為主。

區域 位置 面積 得標金額 單價 得標人 新竹 成功路928巷旁 991.9坪 約4,800萬 4.84萬 振崑汽車

▲國產署第4批設定地上權得標結果。（ETtoday製表）

富住通商用不動產擔任研展部經理許值緯直言：「地上權土地冷到不行。」目前房市買氣疲弱，不只地上權住宅難脫手，連一般所有權產品都面臨銷售壓力，因此，現階段願意入手「地上權土地」的建商少之又少，許多買家乾脆按兵不動，像是連台南平實營區相對精華的地上權土地也無人投標。

該筆土地4448坪，位於平實六路，為住5用地，底價17.6億元，換算單價39.6萬元，以近期平實營區地上權住宅近期成交價已站上4字頭來看，地價雖相對合理，此次標售仍以流標收場。

