▲業配 鳳凰信義建案。（圖／記者謝婷婷攝）

▲預售屋工期延長5年起跳！購屋族交屋與資金風險一次看懂。（圖／資料照片）

記者王威智／採訪報導

你是否也注意到，過去買預售屋，從簽約到拿到鑰匙通常只要等2至4年，如今不少建案的工期已拉長到5年、7年，甚至有的直接標示10年完工！預售屋工期愈來愈長，引發購屋族焦慮與疑慮。專家指出，背後原因主要有三大面向：缺工缺料、建商採取保守工期策略，以及天候或突發事件造成的延誤。

根據2025年前十月最新統計，台灣六都建物買賣移轉棟數較去年同期減少約26.6%，創下多年新低。政府雖已鬆綁部分房貸政策（如新青安貸款﻿），但受先前打房政策影響，多數民眾預期房價已下修，市場觀望氣氛仍濃厚。不過，部分自住與換屋族逐漸回籠，卻也發現建案工期悄悄地拉長一倍。

疫情後，營建業面臨缺工、建材價格上漲及工班短缺問題，施工速度普遍放緩。建商為降低風險，也傾向採取保守工期策略。依內政部規定，若建商在約定期限內未取得使用執照，買方可解除契約並要求退還價款及15%違約金，因此拉長工期成為許多業者的常態做法。再加上颱風、長期降雨、都審延宕等突發因素，也可能讓工期超出原訂計畫。

工期延長對購屋族的影響不可小覷。交屋延遲不僅可能造成資金調度困難、生活計畫被打亂，房價波動風險也隨之增加。不少換屋族還會遇到租屋期重疊、搬遷延誤等壓力。

▲AI風口下的國門「林口」　富創得打造國際級AI總部廠辦：產業關鍵樞紐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲營建業面臨缺工、建材價格上漲及工班短缺問題，施工速度普遍放緩，建商為降低風險，也傾向採取保守工期策略。（圖／資料照片）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，工期延長幾乎已成市場常態。不僅租屋成本增加、資金調度受影響，若民眾使用重購退稅等節稅方案，也可能因此受損。她建議，購屋族除了不要盡信建案標示的完工期，更應預留財務與時間餘裕；簽約時，也要確認建商是否設有延後交屋賠償條款，以免交屋遙遙無期。

市場上，工期拉長也反映部分建商對市場前景轉趨保守，以「以時間換取空間」觀望景氣。短期看，可能造成新屋供給減少，引發供需失衡；長期則顯示營建業正面臨結構性挑戰與轉型壓力。

專家提醒，購屋族在簽約前應仔細檢視交屋時程與違約條款，審慎評估自身資金調度能力。若建商逾期超過3個月仍未取得使用執照，依《預售屋買賣定型化契約》，買方可解除契約、要求退還房款及違約金；若僅短期延遲，建商則須按已繳價款的萬分之5計算每日遲延利息。建議購屋者選擇財務穩健、資訊透明的建商，並善用履約保證與契約審閱權保障自身權益。

面對預售屋「5年起跳」的新常態，專家建議，購屋者應多方查詢建案資訊、慎選品牌建商，才能在市場動盪中確保資金與居住安全。

