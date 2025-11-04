ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

無懼45%房地合一稅　大咖「閃電轉手」商旅加價1.3億賣

記者張雅雲／高雄報導

高雄商用不動產再現「閃電轉手」！近期有2筆大型商用資產在持有不到1年內就再度釋出，開價一口氣大漲數千萬元，甚至高達上億，賣家無懼短期交易，持有不到2年須課徵房地合一稅45%，專家分析，高額稅率並非阻力。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄商用不動產再現「閃電轉手」！位於九如路的「常客商旅」，該物件今年4月才拍出，買家才持有幾個月再度出售。（圖／記者張雅雲攝）

最引人矚目的是位於九如路的「常客商旅」，該物件今年4月才因法拍拍出，由華南金資產管理公司（AMC）以1.5億元拍下，不到1年時間，市場最新開價已拉高至2.8億元，短短數月加價1.3億元，漲幅達86%。

另一位於中山路的「錦英診所」，之前曾是老字號專門治療痔瘡的診所，同樣在短期內重新推出市場。該物件去年11月以1.7億元成交，由自然人買下，目前開價調升至2億3800萬元，較原始交易價多出6800萬元，漲幅也有4成。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「常客商旅」舊址市場最新開價已拉高至2.8億元，短短數月加價1.3億元。（翻攝自《591房屋交易網》）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，對於這類可以入手動輒上億資產的大型投資者來說，短時間賣屋被課徵45%房地合一稅並非阻力。「能被課到稅，代表真的有賺到。」若資產在短時間內漲幅驚人，即使被課稅，實際落袋也有獲利55%的利潤。

至於短時間內出售，屋主入手後發現整合困難或是開價測試市場接受度都有可能。反觀若新買家若想承接，難度卻不低，除了總價高、貸款門檻硬，還得面對銀行鑑估值可能追不上市場喊價的問題。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲位於中山路的「錦英診所」，之前曾是老字號專門治療痔瘡的診所，目前開價調升至2億3800萬元。（圖／記者張雅雲攝）

他以1.5億元入手，開出2.8億元出售為例，祝遵評說：「這種跳升幅度銀行不一定會認同。」若鑑估值拉不上來，買家必須自行補足鑑估值與成交價間的大筆差額，交易門檻瞬間拉高，也導致這類物件往往只屬於特定買家能入手。

祝遵評分析，九如二路近期受惠高雄車站新站完工，周邊房價已有明顯漲幅，目前附近71期重劃區商五土地成交價落在160~180萬元，若以九如路上的地價來看，也有約130萬元的行情。

標的物 位置 成交日期 成交價 買家 目前開價 加價
常客商旅 九如路 2025/4 1.5億 華南金資產管理公司（AMC） 2.8億 1.3億
錦英診所 中山路 2024/11 1.7億 自然人 2億3800萬 6800萬

▲持有不到1年出轉手商用地產。（ETtoday製表）

而中山路沿線店面近期一直有建商收購，鄰中山路店面地價瞬間飆高，換算地價單坪190~250萬元，屋主也多以建商收購價格開價，價格遠高於區域行情。

高雄市仲介公會理事長郎德明分析，現階段賣家開的是「未來價」，雖高於目前區域行情，但這類商用資產本來就具備發展題材，買賣雙方評估的不是當下行情，而是未來的可能性。

郎德明說：「有人願意買，賣方就順勢獲利退場；若市場反應冷淡，他們也能照既定計畫持有，當作是為市場價格定錨。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

